– Det blir litt «Déjà vu», sier NRKs ekspert Karl-Petter Løken.

For som mot Makedonia, slapp Norge inn mål på overtid.

Vertene trillet ball, fikk den videre til Stanislav Lobotka på fem meter. Han fintet seg forbi innbytter Jørgen Skjelvik og plasserte ballen rundt Rune Jarstein, via stanga og i mål. Da var det spilt 92 minutter og 50 sekunder.

– Det er nesten utilgivelig å slippe inn på overtid i andre kamp på rad. Og måten det skjer på. Hele forsvaret er intakt, men vi blir spilt ut. Det er rett og slett dårlig av Skjelvik, mener Løken.

– Det er surt at det ryker på overtid. Det kan ikke bli en vane, og det handler om kynisme og om å fullføre jobben. Kampen er ikke over før dommeren blåser, sier Tore Reginiussen til NRK.

Sliter foran mål

Lars Lagerbäck forventet at Norge løftet seg etter Makedonia-tapet og byttet ut over halve laget mot Slovakia. Og de norske herrene startet til dels friskt i Bratislava, men hadde igjen problemer med å skape sjanser. Store problemer.

NESTEN: Ola Kamara var nære scoring på overtid. I stedet fikk Norge mål imot i sluttsekundene. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

For heller ikke i denne kampen klarte Norge å score mål.

– Man vil jo alltid være farlig foran mål, så det blir jo litt frustrerende når man ikke kommer seg til målsjanser, men vi får legge ned jobben og satse på at det kommer, sier spiss Alexander Sørloth.

Ola Kamara var riktig nok veldig nære et snaut minutt før Slovakias scoring, men MLS-spillerens heading gikk like til side på mål.

– Det har mye å gjøre med at det mangler samhandling, men vi må skape noe for oss selv også, sier Kamara om Norge «angreps-problemer».

– Ser lysere på 2018

Slovakia hadde hoveddelen av spillet, og trillet og trillet ball. Vertene kom også til flere muligheter, men godt defensivt norsk spill – og en solid Jarstein – hindret lenge scoring imot til det gjenstod 10 sekunder av privatlandskampen.

Dermed gikk Norge på sitt andre tap på fire dager.

– Vi møter et bra lag og står ganske bra forsvarsmessig, og vi er tilbake på rett spor. Mer intensitet, bedre forsvar, og selv om vi taper mange baller, så er det intensjoner der. Vi kan se litt lysere på 2018 nå enn etter forrige kamp, sier Lagerbäck til MAX.

– Det ble mye forsvar i dag, men vi møter et godt lag. De er ranket mye høyere, så at vi blir presset må vi regne med. Det er et knepp opp fra Makedonia, men vi må få seiere og gode prestasjoner i treningskamper også, understreker Reginiussen.

– Det er to landskamper under pari, og under forventninger etter det vi så mot Nord-Irland. Og det viser at vi i hvert fall er helt avhengig av å ha førstevalgene våre på plass, selv om det blir noen små marginer i begge disse kampene, sier Løken.