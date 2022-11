Russland suspenderes av IPC

Et flertall av Den internasjonale paralympiske komité (IPC) stemte onsdag for å suspendere Russland og Belarus' nasjonale olympiske komiteer.

Beslutningen ble tatt på IPCs ekstraordinære generalforsamling i Berlin.

Det norske idrettsstyret besluttet i et møte 27. oktober at Norges idrettsforbund (NIF) som Norges paralympiske komité skulle stemme for suspensjon av Russland og Belarus sine paralympiske komiteer.

I en pressemelding skriver NIF at det ble høy temperatur på møtet i Berlin onsdag, men at det endte med at de nasjonale olympiske komiteene i Russland og Belarus utestenges fra all paraidrett. (NTB)