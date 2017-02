Saken oppdateres!

Norge hadde gullmedaljen halvveis ned i lommen da Emil Iversen gikk inn på oppløpet på lagsprinten i Lahti.

Rett bak seg hadde han finske Iivo Niskanen. istedenfor å sette fart i sitt spor, skar Iversen over i Niskanens spor og gikk rett på rumpa, samtidig som han bremset finnen.

– Å nei, nei, nei, så faller Emil Iversen og tar med seg finnen, utbrøt NRK-kommentator Jann Post.

– Der ryker medaljen for Norge!

I fallet brakk også staven til Iversen, som hadde lite å stille opp med de siste meterne inn mot mål.

NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland mener Iversen har seg selv å takke for uhellet på oppløpet.

– Niskanen ligger i venstre spor, og Emil bytter vel over fra høyre til venstre. Da går han over skiene til Niskanen, så da er det dessverre Emil som har byttet spor litt for sakte. Det er akkurat dette vi skal unngå, sier han.

– Veldig, veldig trist

Dermed kunne Russland rykke inn til Sergej Ustjugovs andre gullmedalje på to dager.

Italia tok sølv, mens Finland fikk bronse på hjemmebane.

– Selvsagt er det Ustjugov, alt går hans vei i VM nå, sa NRK-kommentator Torgeir Bjørn.

Lørdag sikret han gullet på tremilen etter at Martin Johnsrud Sundby falt i siste motbakke, og søndag altså etter at Iversen falt på oppløpet.

– Det var veldig, veldig trist. Jeg får skikkelig vondt av begge to, sier Maiken Caspersen Falla, som rett før hadde sikret gull for kvinnene sammen med Heidi Weng.

Klæbo rykket fra alle

Norge hadde gitt seg selv et strålende utgangspunkt før siste etappe, etter at 20-åringen Johannes Høsflot Klæbo hadde rykket fra alt og alle i motbakkene på sine tre etapper.

– Han har gjort jobben sin, og vel så det. Mer enn vi kan forvente. Han har gjort en perfekt sprintstafett, sa Post da Klæbo vekslet over fem sekunder foran Russland.

Dermed gikk Iversen ut i front på siste etappe, men han så tydelig sliten ut mot slutten da konkurrentene tok innpå. Og ut på oppløpet var Finland helt i ryggen på Iversen, før han falt.

– Det er trist for Iversen. Han bærer Norge på sine skuldre med ankeretappen her, sier Aukland.