NRK oppdaterer saken.

Det ble en jevn og intens kamp for de norske håndballherrene mot det mange pekte på at var et svekket Frankrike. Til slutt endte det med et surt firemålstap for Norge.

– Vi har en del ting å jobbe med, både bakover og fremover. Det blir for mye ansvar på Sander Sagosen og Gøran Johannessen. Vi må opp på hesten, og det kommer to kamper til i gruppespillet her, som blir helt andre kamper man kan spisse formen i, sier NRKs ekspert Håvard Tvedten.

Men det som har skapt minst like mye engasjement, og til dels irritasjon, er TV-bildene fra Egypt.

De skifter nemlig fra mørkt til lyst, og motsatt flere ganger.

– Vi må bare beklage at den egyptiske kameramannen er fargeblind. Vi får ikke gjort noe med det, men det er ikke deg der hjemme det er noe galt med, sa TV3-kommentator Daniel Høglund.

– Når de vet at hele verden har en mulighet til å se hva som skjer i et VM, så presterer de å ha tidenes dårligste TV-overføring. Jeg forstår ingenting, sier en oppgitt og frustrert NRK-ekspert, Håvard Tvedten.

Han kommenterer Norges kamper på radiokanalen NRK Sport.

Har bedt om endring

Både mediepersonligheter og fans fra ulike land tok til Twitter for å dele sin frustrasjon.

TV3 har valgt legge ut en beklagelse på skjermen gjentatte ganger under kampen.

– Vi beklager at bildekvaliteten ikke holder VM-nivå i denne kampen, men vi kan gjøre lite annet enn å ta signalet vi får fra Egypt. Vi har allerede adressert dette uten respons, og vil selvfølgelig følge dette opp med de rette instanser etter kampen. Vi regner med, og forventer at dette vil være mulig å forberede betraktelig, sier Kristian Oma, sportssjef i Nordic Entertainment Groups (Nent), til NRK.

Storspill fra Sagosen

Man kunne likevel få med seg at det var Frankrike som fikk den beste starten i VM-åpningen, men Norge kjempet seg inn igjen, og mye takket være Sander Sagosen så stod det 8–8 halvveis i første omgang.

– Han er arkitekten bak nesten alt Norge foretar seg i angrep, poengterte NRKs ekspert Håvard Tvedten.

Wesley Pardin stod meget godt i det franske buret, og det gikk sju minutter uten norsk scoring. Så stod Sagosen frem igjen.

– Se på den fysikken da! Han har ikke slurvet i styrkerommet, ropte Høglund.

– En fantastisk bra førsteomgang av Sander. Det er han og Torbjørn Bergerud i mål som bærer dette, for det er litt preget av VM-nerver, sa Tvedten.

Hans sju av 12 scoringer, og fire målgivende, gjorde at det stod 13-13 til pause.

MYE SAGOSEN: Sander Sagosen stod for det meste av det norske spillet. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / Reuters

Stemte ikke

Norge slo Frankrike i EM i fjor. Men til tross for at de har nøkkelspiller Nikola Karabatic ute med skade, og flere nye spillere og ny trener, så viste de at de har skumle planer i VM.

For Norge sleit med å score, og de franske herrene dro etter hvert ifra. Med bare sju minutter igjen av kampen, så ledet de med fem mål. Playmaker Christian O'sullivan måtte stå over kampen med magetrøbbel og litt feber.

– Det blir litt mye Sander og litt lite kollektivt, kommenterte Tvedten.

I timeouten poenterte trener Christian Berge at hvert eneste mål blir viktig. Det fordi målforskjell fort kan bli tellende når det gjelder det videre spillet i mesterskapet, der tre lag går til hovedrunden.

Norge scoret likevel bare 11 mål i den andre omgangen, og Frankrike vant til slutt med fire mål.

– Vi skyter for dårlig, og keeperen til Frankrike er for god. Det er forskjellen. Norge har seks redninger i andre omgang, mens Parin har 12, oppsumerer Tvedten.

Den franske målvakten ble også kåret til banens beste.