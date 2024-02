– Jeg har prøvd å legge det bak meg, men det har vært en vond tanke som har ligget der og surnet litt. Det er deilig å skyve det ut av hodet nå, og virkelig legge 100 prosent fokus på idretten og ikke ha det hengende over seg, sier Sturla Holm Lægreid til NRK.

Det er en uavhengig gransking gjort av BIU (Biathlon Integrity Unit) som kommet frem til en ekstra straff etter vådeskuddet den norske skiskytteren avfyrte inne på utøverhotellet under verdenscupen i Lenzerheide i desember.

Han fikk beskjed om straffen fra BIU mandagen etter verdenscuphelgen i Anterselva. Den er som følger: en bot på 500 Euro, snaue 6000 norske kroner, tilsnakk og obligatorisk kurs i våpenhåndtering.

– Det var greit og som forventet egentlig. Jeg er fornøyd med at det ikke er noe strengere. En bot og ammunisjonshåndteringskurs føler jeg var en passende straff, forteller Lægreid, som er på VM-samling sammen med resten av landslaget før avreise til Nove Mesto.

Spøkte med Instagram-bilde

Torsdag la han ut et bilde på Instagram av seg selv i baris mens han laget pizza. På ryggen hadde han gæveret.

«Savner jeg å være den beste skytteren? Hvorfor spør du?» skrev han.

Og gikk raskt svar av lagkamerat Vetle Sjåstad Christiansen:

«Legg fra deg den børsa innendørs du ...».

– Tenkte du den tanken Vetle tenkte? spør NRK.

– Nei, jeg tenkte ikke det. Jeg har fått en oppvekker, forteller Lægreid og fortsetter:

– Jeg har gått mye med børsa på ryggen i leiligheten hjemme de siste dagene. Det var bare tilfeldig at dama tok bilde av meg mens jeg laget pizza i bar overkropp. Jeg synes det var litt morsomt å legge ut det.

VM-KLAR: Sturla Holm Lægreid under trening i snøtunge forhold på Lygna. Foto: Hanne Skjellum / NRK

For å sikre at det aldri skjer igjen har han knust noen gamle magasiner som han har tatt ut innmaten av. De kan kan bruke til tørrtrening, vel vitende om at det ikke kan være skudd inne i dem

– Det var mamma som tipset meg om det. Hun tenkte sikkert det var lurt å ødelegge noen magasiner, sier Lægreid.

Kurs for hele landslaget

Men det er ikke bare Lægreid som straffes etter vådeskuddet. Resten av Norges landslag er også pålagt et kurs i ammunisjonshåndtering.

– Jeg tenker det er greit for alle å få en oppfriskning i dette. Et sånt kurs har man godt av, uansett om man har skutt vådeskudd eller ikke, sier Lægreid, som ikke var kjent med at lagkompisene også må på kurs før NRK informerte han om det.

KLAR FOR VM: Lægreid er glad for at han nå kan legge vådeskudd-saken bak seg og se fremover mot VM, som starter neste uke. Foto: Hanne Skjellum / NRK

I tillegg har skiskytterforbundet blitt ilagt en bot på 2500 euro, rundt 28.500 norske kroner.

– Vi ender opp med at vi tar den dommen til etterretning. Selv om vi ikke enig i bakgrunnen for det, så er veien videre kanskje mye verre med tanke på hvordan det kan ende, sier landslagssjef Per Arne Botnan.

Skiskytterforbundet kunne anket saken videre til Idrettens voldgiftsrett (CAS), men har altså valgt å godta straffen.

Botnan mener imidlertid at Norge er blant de flinkeste på sikkerhetsrutiner rundt våpen i utgangspunktet.

– Det vi reagerer litt på i saken er om dette er en type sak som BIU skal drive med, og hvordan er den preventive virkningen på det her med at en nasjon straffes, sier Botnan.

– BIU har et dokument som sier noe om hva de skal jobbe med. Det de tar oss på er at vi varsler for sent. De tar oss på et punkt om at hvis det skjer en alvorlig hendelse, så skal det rapporteres umiddelbart til BIU, sier Botnan.

SJEF: Per Arne Botnan har ansvaret for de norske landslagsutøverne. Foto: Frode Fjerdingstad

Sjef i BIU Greg McKenna sier det er viktig at man varsler fra raskt om brudd på sikkerhetsregler.

– Disse tiltakene understreker viktigheten av et beskyttende miljø hvor utøvere, trenere og støtterapparat kan jobbe med tillit og trygghet. Vi takker Lægreid og Norges skiskytterforbund for deres fulle vilje til samarbeid gjennom etterforskningen, sier han til NRK.

– Fryktet du noe verre, Lægreid?

– Selvfølgelig. Man tenker alltid verst mulig utfall. Jeg har ikke vært borti noe lignende før. Jeg vet om en tidligere hendelse for mange år siden, som var et vådeskudd på et hotell, sier han.

– Da ble også straffen en startnekt, men det var før BIU ble opprettet. Jeg var litt spent på hvordan de ville håndtere den saken her, men at de straffer det med lignende rammer synes jeg er positivt, sier Lægreid videre.

Tatt grep etter mamma-tips

Vådeskuddet i Lenzerheide

Det er Greg McKenna som har ledet granskingen av hendelsen. Han er også mannen som etablerte BIU, en enhet som er uavhengig fra Det Internasjonale Skiskytterforbundet (IBU), i 2020.

Norge sa ifra om vådeskuddet som ble avfyrt fredag formiddag før sprintøvelsen på lørdag Den samme lørdagen var Lægreid i avhør hos sveitsisk politi, og søndag avgjorde IBU at han fikk startnekt til fellesstarten.

– Vi brukte tiden på å sjekke ut om dette er noe vi i det hele tatt skal rapportere. Er det noe IBU og BIU har noe med, eller skal det bare rapporteres til politiet i landet man er i? Vi var veldig usikre, sier Botnan til NRK.