Lars Lagerbäck åpnet pressekonferansen med å erkjenne at kampen mot Nord-Irland ble «enda tøffere» enn han hadde trodd.

Et lavtliggende Nord-Irland gjorde det vanskelig for vertene, og Lagerbäck innrømmet også at Norge burde vært mer direkte.

Samtidig slo han fast at kampen ble preget av at det var den tredje kampen siden torsdag. På spørsmålet om kampprogrammet er forsvarlig, svarte svensken:

– Det er ikke forsvarlig engang å spille to kamper med to dager i mellom. Rent fysisk er det ikke bra. Det sier alle som kan litt om medisin og fysiologi, selv om det er likt for alle, sier landslagssjefen, som likevel roser laget.

– Fysisk synes jeg de har gjort det de kan. De er dyktige til å hvile og spise og sånn. Vi har jo sånn sett fått litt hjelp av pandemien, for vi kan ikke gå ut. De er like slitne som oss, og det kan påvirker kanskje kampbildet litt, legger han til.

Der Nord-Irland gjorde hele ti endringer i laget, stilte Lagerbäck med ni av de elleve som slo Romania 4-0 for tre dager siden.

Svensken forklarte at han ikke rullerte mer for å ta ut det best mulige laget.

Omar Elabdellaoui startet alle de tre kampene.

– Det er ikke ultimat. Det blir mye. Men som Lars sier så er det det samme for de andre også. Det er bare å gjøre det man kan for å bli klar til kamp, men jeg kjenner det på kroppen, erkjenner backen.

Knepen – og viktig seier

1-0-seieren gjør at Norge holder tritt med Østerrike, som samtidig slo Romania 1–0 på bortebane.

Det betyr at østerrikerne fortsatt leder nasjonsligagruppen på innbyrdes oppgjør før de to siste kampene i november.

– Det var ikke så mye mer, men vi vinner og det er det viktigste. Det er langt ifra godt nok, synes jeg, sier Martin Ødegaard til TV 2.

– Vi er med, men skal vi hamle opp med ordentlig gode lag og komme oss til mesterskap så må vi mange hakk opp, mener Ødegaard.

Heldige

Det så lenge ut til å bli bare nesten for Norge mot motstanderen som ble slått hele 5–1 i Belfast i september.

For selv om Nord-Irland hadde én god målsjanse i 1.-omgang, handlet det meste om Norge klarte å dytte ballen over målstreken.

Joshua King og Stefan Strandberg fikk begge en god sjanse til å sende vertene i ledelsen i starten av 2.-omgang, men der keeper Trevor Carson stoppet skuddet fra King, blåste Strandberg ballen over fra bakerste stolpe etter et hjørnespark.

Knappe ti minutter senere skulle imidlertid hjørnesparket fra Martin Ødegaard ende i mål.

Denne gangen gikk det via Strandberg og traff Stuart Dallas, som var uheldig da han styrte ballen i eget nett med armene.

– Det er vanskelig å spille mot lag som ligger så lavt, men vi gjør det ikke bra heller. Samtidig er det bra å vinne på en sånn dag, sier Stefan Strandberg til TV 2.

Tam 1.-omgang

Det var en energiløs utgave av det norske laget i 1.-omgang, hvor vertenes to målsjanser kom i hver sin ende av omgangen.

Ødegaard, som serverte Erling Braut Haaland to ganger mot Romania, avanserte mot 16-meteren og vippet ballen gjennom til Dortmund-spissen etter to minutters spill. Men avslutningen gikk via keeper Carson og trillet mot mål før den ble klarert på målstreken.

– Får vi den så får vi tidlig overtaket, så det er synd. Etter det er vi altfor passive og vi lar dem være med i kampen og klarer ikke skape det store. Det er en svak kamp synes jeg, utdyper Ødegaard, som fikk gullklokka for 25 spilte landskamper.

– Det er veldig stort å ha så mange kamper i ung alder. Det er en drøm, og noe jeg er stolt av, legger 21-åringen til.

Resten av omgangen skulle imidlertid preges av et planløst Norge som hadde trøbbel med å skape de store målsjansene. Faktisk måtte Lars Lagerbäck vente helt til overtiden av 1.-omgang for å notere den andre. Da fikk ikke Haaland nok kraft eller retning på headingen etter et innlegg fra Birger Meling.

– Norge gikk i fella i første omgang, med altfor mange pasninger. Det ble dårligere og dårligere. 2. – omgang er i nærheten av godkjent, sier Egil «Drillo» Olsen i TV 2s studio.

Andre King-start siden juli

Onsdagens kamp var bare den andre kampen King startet siden juli. Spissen startet også for Norge i høstens første nasjonsligakamp mot Østerrike 4. september, men her ble den målløse spissen tatt av etter 64 minutter for Alexander Sørloth.

King har vært både skadeplaget og koblet bort fra Bournemouth, hvor han står med ett innhopp så langt denne sesongen.

FORRIGE NETTKJENNING: Her scorer Joshua King fra straffesparket mot Everton og Jordan Pickford 26. juli. Foto: CATHERINE IVILL / Reuters

Det var også en kamprusten King på Ullevaal onsdag kveld. Spissen lagde flere frispark enn målsjanser, men hans ene store mulighet kom i starten av 2.-omgang da spissen tvang frem en sterk redning fra Carson.

Etter 65 minutters spill ble Bournemouth-spissen erstattet av Sørloth.

Det er foreløpig uvisst om King fortsetter i klubben eller ikke. Fredag 16. oktober er siste overgangsfrist for klubber internt i England.

– Det merkes at han ikke er helt i toppform, og skal jeg snakke for landslaget er det veldig viktig at vi har våre tre spisser i gang. Spesielt når vi spiller så tette kamper, sier Lagerbäck.