Norge snudde kampen på overtid og sikret EM-plass

Norge gikk videre som gruppevinner etter å ha slått skottene 5-4.

Om Norge vant over Skottland samtidig som Nederland tapte eller spilte uavgjort mot sin motstander Tyskland, ville Norge være klar for EM.

Det stod 2-0 til pause etter to scoringer av Molde-spilleren Erling Braut Håland. Det første målet kom på straffe. Kun tre minutter senere doblet den samme Håland ledelsen.

Skottene kom imidlertid tilbake. I 2. omgang reduserte Kerr McInroy til 2-1 og skapte ny spenning i kampen.

Molde-spiller Erling Braut Håland scoret den avgjørende straffen. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Ga ikke opp

Kampen mellom Tyskland og Nederland åpnet svært bra, sett med norske øyne. Tyskland tok ledelsen i 1. omgang, men utover i 2. omgang utlignet Nederland - før skottene gjorde det samme mot Norge.

På et tidspunkt ledet skottene 4-2, og drømmen om et sluttspill så ut til å være langt unna. Men det norske laget ga ikke opp og greide etter hvert å snu oppgjøret.

Først reduserte Jens Petter Hauge til 3-4 og skapte ny optimisme i laget, før Eman Markovic utlignet til 4-4 like før slutt.

Og så, på overtid, satte Håland inn 5-4 på straffespark. Tyskland slo på sin side Nederland 4–1 og ga det norske laget den nødvendige hjelpen. Dermed kunne de norske spillerne juble over å ha sikret seg plass i sommerens sluttspill.

EM-sluttspillet spilles i Finland i juli. Gruppene trekkes 30. mai.

G17-laget også klare

Også det norske G17-landslaget i fotball tok seg til EM-sluttspill tirsdag. Laget slo vertene Hellas 3–0 i den siste kvalifiseringskampen og vant gruppen.

– Det var fantastisk gøy å klare det. Dette er et lag med stor L. De jobber knallhardt for hverandre og vil hverandre godt. Det har vi fått utbytte av denne uka, sier trener Gunnar Halle til fotball.no.

– A-landslaget har satt standarden med to veldig gode kamper den siste uka. Det inspirerer.

EM-sluttspillet for G17-landslaget går i England fra 4.–20. mai.

For U21-landslaget lever også EM-håpet etter at Norge slo Israel 3-1 tirsdag kveld.

Seieren betyr at Leif Gunnar Smeruds menn i øyeblikket har like mange poeng som Kosovo i kampen om annenplassen i kvalifiseringsgruppe 5. Samtidig kan Irland ta tilbake andreplassen med seier over Aserbajdsjan senere tirsdag. Irene har i tillegg én kamp til gode på Norge.

De ni gruppevinnerne kvalifiserer seg direkte til EM.