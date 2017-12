– Jeg kan ikke nekte for at noe kunnskap nå går fra Nederland til Norge, så det kan nok noen være redde for, sier Bjarne Rykkje.

Rykkje, som har norsk far og nedelansk mor, håper erfaringen hans med det nederlandske skøytelandslaget skal hjelpe Norge til å vinne mye fremover.

– Selvsagt skal vi jobbe for å bli beste i verden. OL om fire år er veldig viktig. Norge har mye talent, og en dag vil nok kanskje en nordmann være verdensmester igjen. Jeg skal hjelpe til med å nå det målet. Jeg er gald de ringte.

Vraket Nederland

Fra 2010/11-sesongen har han vært Jac Ories assistentrener i Team Lotto NL Jumo-treneren. Orie ble skuffet over avgjørelsen hans.

– Jeg har snakket med lagets hovedtrener som ble litt skuffet. Jeg var en av fulltidstrenerne hans, så han vil savne meg. Men jeg tror han får inn en god erstatter, sier Rykkje.

Han tror han har mye å tilføre det norske laget.

– Jeg tar med meg noe nytt. Nye visjoner, nye arbeids- og treningsmetoder. Jeg har jobbet åtte år med Team Lotto NL Jumbo, og vi har vunnet mye. Norge bygger opp et talentfullt lag, og jeg er glad jeg får jobbe med dem.

– Vet ikke hva Kramer sier

Rykkje tror Sven Kramer kun har en tanke i hodet for øyeblikket, og tviler på at han blir preget av trenerskifte.

– Jeg vet ikke hva Sven Kramer vil si enda. Nå er han opptatt med å ta gull i OL 2018. Han vil nok bare si lykke til. Han tenker ikke på neste år enda, sier Rykkje.

Kramer har dominert skøytesporten siden midten av 2000-tallet.

– Han klarer nok seg fint på egen hånd, sier Sverre Lund Pedersen med et smil om sin nederlandske konkurrent.

Han håper at Rykkje kan ta med seg suksessoppskriften fra Nederland.

– Han kan mye om skøyter, og forhåpentligvis kan han få oss til å bli enda bedre. Nederlendere har vært dominerende i skøytesporten i mange år, og det kan gjøre at vi tar enda et steg videre, sier han.