Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det føles godt å stå her med en seier og å ha slått ut svenskene. Det var ekstremt deilig, sier keeperhelten til NRK.

– Det var godt å få noen strafferedninger, for det har jeg savnet tidligere, legger han til.

Søndagens 23-20-seier betyr at det norske laget er et langt steg videre mot en semifinale i EM - selv om det fremdeles er to kamper igjen som skal spilles (Island og Slovenia) i hovedrunden.

Bergerud tar likevel ingenting for gitt.

– Vi har fortsatt to tøffe kamper igjen i hovedrunden. Det har vært noen resultater som … det svinger litt for flere nasjoner her, så vi må være godt forberedt til de to neste kampene også. Nå har vi et godt utgangspunkt for å spille oss videre.

Etter tapet for Norge, er mesterskapet på hjemmebane derimot blitt en fiasko for det svenske laget som står med null poeng etter to kamper i hovedrunden og går glipp av en semifinale.

Svenskene måtte nemlig vinne søndagens kamp mot Norge for at det håpet skulle leve videre.

Magnus Abelvik Rød skadet ankelen i oppgjøret. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Glimrende Bergerud

Et kompakt norsk forsvar og en glitrende Torbjørn Bergerud i det norske målet gjorde det svært vanskelig for svenskene.

– Vi kjemper som bare det i forsvar. Jeg vet ikke hvor mange avslutninger vi slipper til, men det tror jeg er ikke mange, sier Bergerud.

Norge slet likevel med å riste av seg Sverige, og etter 20 minutters spill ledet ikke Christian Berges menn med mer enn ett mål (7-6).

Sverige har prestert svakt i EM og ble utklasset av Portugal fredag. Mot Norge hadde det svenske spillet hevet seg flere hakk.

Norge hadde likevel kontroll i kampen og til pause ledet det norske laget 12-8. I andre omgang fikk Sverige større problemer med å holde følge med Norges mannskap.

Sluttminuttene ble likevel svært spennende.

Sverige reduserte Norges ledelse til 22-20, men takket være flere fantomredninger av Bergerud stod Norge imot det svenske presset.

– Vi skal lage litt bra TV, skal vi ikke det? Nei, vi er rett og slett ikke bedre i dag. Vi blir slitne. Vi sliter litt med forsvaret deres. Det er ikke noen fin håndballkamp. Vi vinner den i forsvar sammen med Torbjørn bakerst. Det er deilig å vinne håndballkamper der også, sier Sander Sagosen.

Hva synes du om Bergeruds redninger?



– Nå har han virkelig blomstret. Han er rolig, virker tryggere enn noen gang og nyter de største kampene. Det har jeg aldri sett ham gjøre før.

– I dag er han den viktigste spilleren vår.

Sander Sagosen var som vanlig god. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Skadet Rød

En av Norges viktigste spillere, Magnus Abelvik Rød, måtte imidlertid gå av banen med skade igjen.

Rød, som ble skadet i fingeren i oppgjøret mot Ungarn, måtte hinke av banen allerede etter noen få minutter.

Rød så ut til å ha skadet ankelen under et angrep, men ifølge landslagslege Thomas Torgalsen er det kun snakk om en forstuing.

Han kom inn på banen igjen de to siste minuttene. På vei inn i garderoben fikk han støttende kommentarer fra lagkameratene. I andre omgang ble han likevel sittende på benken.

– Sander (Sagosen) sa jeg var en «drama queen», så jeg må fortsette med det, fleiper han.

– Da jeg hoppet kjente jeg noe i foten, så da måtte jeg bare ut i garderoben og få teipet det litt opp og sånt, men jeg kom jo innpå igjen i første omgang, så det går fint. Vi må ta en status når vi kommer på hotellet. Det kjentes greit ut. Når Harald og Eivind kommer inn var det ikke noe vits for meg i å risikere noe mer, forteller han.

Landslagslegen tror at Rød snart kan spille kamp igjen.

– Jeg tror absolutt at han kommer til å spille om to dager, selv om jeg ikke har noen diagnose. Noe annet ville forbause meg, sier Torgalsen til NRK.

Gunstige resultater for Norge

Tidligere søndag klarte ikke Portugal å følge opp suksessen i EM og tapte 25-28 mot Island. Dermed er Portugal så godt som ute av kampen om semifinaleplassene (se tabell). I tillegg slo også Ungarn Slovenia, som er Norges neste motstander.

Etter Norges seier over Sverige, skal det derfor svært mye til for at det norske laget ikke kommer seg til en semifinale.

Norge er nemlig eneste lag i gruppen som i utgangspunktet kan sikre seg maks poengsum (10 poeng). Ved poenglikhet teller innbyrdes oppgjør, og her har Norge allerede en fordel mot Portugal og Ungarn.

De to beste i hver av gruppene går videre til semifinaler.

– Dette ser veldig bra ut med tanke på fortsettelsen, sier NRKs håndballekspert Håvard Tvedten.