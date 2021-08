Sagosen-bråk etter kampslutt: – Måtte skille dem før ting eskalerte

Norge – Frankrike 32-29

For rett etter kampslutt ble det ampert mellom Sander Sagosen og flere av de franske spillerne. NRK-kommentator Patrick Sten Rowlands beskrev det han så slik:



– Fire-fem franske spillere er oppe i trynet og melder litt på Sagosen, som forsøker å komme seg bort fra situasjonen.



Harald Reinkind måtte til slutt gå mellom og dra lagkameraten bort fra situasjonen. TV-bildene ga ikke klare svar på hva som var foranledningen.

– Sagosen var i en diskusjon med «Ludo» (Ludovic Fabregas, fransk strekspiller). Så vi måtte skille dem før ting eskalerte. Men jeg tror det gikk greit. Sander liker å fyre opp litt, sier Frankrikes stjernespiller, Nikola Karabatic, til NRK.

STORMET TIL: Norske og franske spillere krangler etter kampslutt. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Jeg viker ikke unna en kamp, jeg

Sagosen selv forsøkte å avdramatisere hendelsen i intervju med NRK.

– Det var bare litt bjeffing. Det er sånn håndball er.



– Hvorfor bjeffer du?

– Det var han som begynte å snakke til meg, så svarte jeg bare. Jeg viker ikke unna en kamp jeg. Det var kanskje litt overtenning, men det var mye adrenalin, så det var godt å ha gode lagkompiser rundt som hjalp meg.

TETTE DUELLER: Mellom Sander Sagosen og de franske spillerne, her underveis i søndagens kamp. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– I dag var vi mannfolk

Kanskje var det adrenalinet som fortsatt pumpet hos spillerne ute på parketten. Det var en jevn, intens og tøff kamp fra start til slutt i den siste gruppespillkampen, der Norge trakk det lengste strået.

I siste spilleminutt, på stillingen 30-29 til Norge, ble en scoring fra nettopp Sagosen avgjørende, i tillegg til et mål fra Magnus Fredriksen og en viktig redning av målvakt Torbjørn Bergerud.

– Det var deilig. Det var en krig i 60 minutter. Jeg er stolt over måten vi reiste oss på. Det er ikke alltid pent, men vi kjempet. Jeg er stolt. I dag var vi mannfolk. Vi viser at vi er tøffe og at det er vondt å møte oss, sier Sagosen videre.

Motsander ikke klar ennå

STOR NORSK GLEDE: Målvakt Torbjørn Bergerud og Magnus Fredriksen jubler etter Norges seier søndag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

At det skulle bli seier, to poeng og avansement til kvartfinale var ingen selvfølge.

Frankrike stod med fire seire på like mange forsøk i gruppespillet, mens Norge på sin side kom fra et stygt femmålstap mot Tyskland for bare to dager siden.

– Det løsnet mer og mer utover i matchen. Spillerne viste fantastisk moral. Vi ønsket å sette opp tempoet, ta intensiteten i forsvar, også framover i spillet, oppsummerer landslagssjef Christian Berge.

Dermed er Norge klare for kvartfinale og ny kamp tirsdag. Hvem de møter i sluttspillet er ennå ikke klart.

Sagosen-forvandling

For Sagosen ble kampen en berg og dalbane. Han var høyt og lavt. Leverte en førsteomgang som NRK-ekspert Håvard Tvedten beskrev som «begredelig». Han bommet på to straffer og hadde kun to mål på syv skuddforsøk.

FIKK EN PEP TALK: Sander Sagosen (høyre) og lagkompis Harald Reinkind underveis i kampen mot Frankrike. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Derfor var det gledelig at Norges store stjerne, da det hele skulle avgjøres den siste halvtimen, hevet seg betraktelig.

Trønderen vartet opp med full straffeuttelling i den andre, og fem mål på ni skuddforsøk.

– Han gikk inn i pausen som en spurv, og kom ut igjen som en ørn. Han viser jo klasse når han kommer inn i andreomgang og setter mange viktige mål, men ikke minst gjør han de andre rundt seg gode, beskriver NRK-ekspert Håvard Tvedten.

O'Sullivan fikk tommelen ut av ledd

I gledesrusen over kvartfinaleplass var det ett stort skår i gleden. Christian O'Sullivan ble nemlig sendt rett til røntgenundersøkelse rett etter sluttsignalet i Norges seier mot Frankrike.

MÅTTE UT MED SKADE: Christian O'Sullivan har vondt i tommelen. Han kom aldri tilbake på banen mot Frankrike. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

– Christian fikk det ytterste leddet i den høyre tommelen sin ut av ledd. Det gjør ganske vondt når det er kastearmen, så han er på vei til røntgen sammen med legen nå for å se om det også er skjelettskade eller ikke, sier Norge-fysioterapeut Harald Markussen til NRK.

– Dersom det ikke blir påvist noe brudd eller andre skader, så tror jeg det er snakk om hvor mye smerte han tåler å spille med, sa Markussen, som ikke ville spekulere i skadeomfanget.

PS 1: Norge spiller kvartfinale allerede tirsdag.

PS 2: Magnus Abelvik Rød ble også skadd, men det skal ikke være usikkert med ham og en kvartfinale. Han skal ha pådratt seg en slagskade i kjeven.