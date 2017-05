– Jeg får mange minutter der ute, og da er det selvfølgelig en lettelse for min egen del, men mest for lagets del at vi sikrer tre poeng, sier Patrick Thoresen til NRK.

Norge møter Sveits i sin neste kamp. Den spilles søndag kveld.

– Dette er en drømmestart for oss, nå kan vi legge denne kampen bak oss og heller fokusere på kampen mot Sveits. Jeg synes at hele laget gjør en helhjertet innsats, kommenterer han.

Det ble en målløs og rotete 1. periode i kampen mot Frankrike, der ingen av lagene greide å sette noe preg på kampen. Men i 2. periode og 3. periode hevet Norge kvaliteten på spillet med flere hakk.

– Dette var en viktig seier for oss, dette er kamper man må vinne hvis man skal nå en kvartfinale eller unngå nedrykk, sier NHL-proff Andreas Martinsen til NRK.

– Det var bra tempo i matchen. Vi fulgte hverandre gjennom kampen, sier han.

Viktig kamp å vinne

De tre poengene Norge fikk blir gode å ha med seg videre i mesterskapet. Med tanke på en eventuell kvartfinaleplass var norsk seier over Frankrike helt avgjørende

Og det var på ingen måte ufortjent da Ken André Olimb førte Norge opp i ledelsen etter 26 minutter etter en assist fra bror Mathis Olimb.

Kun fire minutter senere var Patrick Thoresen på riktig sted og doblet ledelsen. Også denne gangen kom scoringen etter forarbeid fra Olimb.

– Det var ordentlig godt å få den første seieren, den satt ordentlig langt inne, sier Mathis Olimb til NRK.

– De presser oss en stund i 3. periode, men vi greier heldigvis å ta dem.

Unødvendig scoring

Norge så ut til å kunne ta pause med en 2-0-ledelse, men like før pause kom Frankrike altfor enkelt til foran mål etter dårlig forsvarsspill av Norge og Stephane Da Costa kunne redusere til 2-1.

En god Thoresen sørget også for Norges 3-1-mål i 3. periode, men nok en gang svarte Frankrike umiddelbart og nok en gang var det Da Costa som gjorde det for franskmennene.

Norge greide likevel å holde på ledelsen.

– Mye hjerte i laget

Sist gang Norge møtte Frankrike i et mesterskap var for tre år siden i Minsk. Da tapte Norge 4-5 etter straffeslag.

– Vi ble satt under press i perioder, men vi var det beste laget, sier landslagssjef og far Petter Thoresen til Eurosport.

– Det er mye hjerte i laget, oppsummerte han.

Thoresen senior overtok treneransvaret etter forrige VM og ledet lørdag sin første landskamp i et verdensmesterskap.

– Det var selvfølgelig viktig å vinne denne første kampen, nå er den unnagjort. Nå får vi se fremover, sier Thoresen.