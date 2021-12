Norge-sjefen positiv til Hegerberg-comeback

Ada Hegerberg har ristet av seg skademarerittet og bøtter inn mål for Lyon. Nå landslagssjef Martin Sjögren å få henne med til neste års fotball-EM.

Sjögren har ledet Norge siden slutten av 2016, men perioden har for det meste gått uten Hegerberg på landslaget. Hun ville ikke være med videre etter et fiasko-EM sommeren 2017.

Storscoreren har siden stått ved den avgjørelsen, men Norges Fotballforbund jobber fortsatt for å få henne til å snu.

– Det ser positivt ut. Jeg håper at vi kan komme til en god løsning for alle parter, og at vi kan få med de beste spillerne. Så får vi se om det skjer, og når det eventuelt skjer, men det er klart at det er ambisjonen, sier Sjögren til VG. (NTB)