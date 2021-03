Norge sjanseløse uten Granerud: – Det er et hoppmareritt

Det var knyttet forventninger rundt Norge i langkonkurransen i Oberstdorf, tross Halvor Egner Graneruds fravær. Men det tok ikke lang tid før disse forventningene brast og lagkonkurransen ble et antiklimaks.

– Det er en kriseåpning for Norge, sa NRK-kommentator Christian Nilssen etter Norges aller første hopp i lagkonkurransen.

For Marius Lindvik sviktet på sitt første forsøk. Han hoppet kun 117 meter under krevende forhold og dermed var Norge hele 35.8 poeng bak Polen.

Lindvik leverte et svakt og et godt hopp under lagkonkurransen på lørdag. Foto: Lise Åserud / NTB

– Det er et hoppmareritt. For en smell i trynet, utbrøt Nilssen i det han innså at Norge hadde et fjell å klatre. Heller ikke Lindvik selv var overbevist over egen innsats.

– Det er tungt. Òg det hjelper ikke at jeg er 15 meter for tidlig på hoppkanten heller da, sa Lindvik til NRK i pausen. Heller ikke etter finalehoppet var Lindvik spesielt fornøyd.

– Det er dritt da. Kjedelig. Jeg får ikke til å hoppe, konkluderte en meget skuffet Lindvik.

Daniel André Tande hoppet som nummer to for Norge og heller ikke han hadde stor dag bakken. Da poengene etter de to første rundene ble telt opp var, så Norge over 60 poeng bak ledende Østerrike.

Tande får det ikke til å stemme helt Du trenger javascript for å se video.

Motbakke for Norge

Johann André Forfang leverte imidlertid et knallhopp i førsteomgang og tok igjen 10 poeng på topplagene, men Norge klarte ikke hente inn noe ytterligere og endte til slutt 72.5 poeng bak vinneren.

Kampen om gullet sto til slutt mellom Polen, Tyskland og Østerrike. Polen ledet før finaleomgangen med ett poeng på Tyskland og sju poeng på Østerrike.

Geiger hopper langt i finaleomgangen Du trenger javascript for å se video.

Men det var til slutt Tyskland som kunne strekke hendene i været for gull på hjemmebane. Karl Geiger leverte et finalehopp på 136 meter og kunne slippe jubelen løs da han så polske Dawid Kubacki lande på 127 meter. Polen endte 15.4 poeng bak Tyskland.

– Vært mye stress

NRKs hoppeksperter Johan Remen Evensen og Anders Jacobsen synes de norske hopperne så slitne ut og mistenker at oppmerksomheten rundt Graneruds smittesituasjon kan ha tappet dem for krefter.

– Det har vært tre litt tøffe døgn. Jeg tror de er litt slitne, sa Jacobsen i pausen.

– Det kan være at det er en liten utladning. Det er naturlig når du tenker over hva de har vært gjennom, fortsatte Remen Evensen.

SLITEN?: Kanskje har det vært litt for tøffe døgn for Robert Johansson og resten av hopplandslaget. Foto: Lise Åserud / NTB

Ekspertenes observasjoner fikk støtte fra Norges landslagstrener i hopp, Alexander Stöckl.

– Ja, det er godt mulig det henger sammen med det. Det har vært mye stress rundt det som skjedde rundt smitten til Halvor. Det har sikkert påvirket hele laget, sa Stöckl i pausen til NRK.