Endrer regler før sprintstafetten

Klokka 11.00 er det duket for sprintstafett i VM for både kvinner og herrer. Dagen starter med to semifinaler hvor de ti beste fra de to finalene tar seg videre til finalen senere på dagen.

Vanligvis har det blitt bestemt gjennom at de to beste fra hvert heat går videre, mens de seks andre i finalen kommer seg videre på tid. I dag blir det en endring på akkurat det, melder SVT.

I dag vil fire lag fra hver semifinale gå videre, mens bare to lag går videre på tid. Grunnen er ikke overraskende det varme været. Arrangøren tror at forholdene ikke vil være identiske i begge semifinalene, og at det dermed vil være en stor fordel å gå videre på tid i den første semifinalen.

– Vi var med på beslutningen. FIS spurte os, og vi er enige i at det er det mest rettferdige å gjøre hvis forholdene blir ulike, sier Sveriges landslagssjef Ander Byström til den svenske allmennkringkasteren.