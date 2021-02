Norsk kombinert er i medvind. Lørdag ble Gyda Westvold Hansen historisk da hun tok gull i den første kombinertkonkurransen for kvinner i et VM. Ikke nok med det, Norge tok også sølv og bronse.

Søndag fulgte gutta opp med å forsvare VM-gullet fra Seefeld for to år siden. Nå drømmer sportssjefen Ivar Stuan om full gullpott i VM. Før VM uttalte han at målet var fem gull i VM. Det kan vise seg å slå til.

– Jeg var litt flåsete før VM og sa at vi kan ta fem gull. Akkurat det skjema er vi à jour, sier Stuan.

Norges fantastiske suksess i kombinert kommer etter en lang periode med varierende resultater.

Bjarte Engen Vik var faktisk forrige norske gullvinner i et VM (2001) før Jarl Magnus Riiber plutselig vant VM-gull i 2019. Jørgen Graabak vant riktignok OL-gull i 2014, men i VM har det vært gulltørke i mange år.

Riiber-effekt?

Så hva har egentlig skjedd med de norske kombinertutøverne de siste årene?

– Nå er vi heldige i Norge som har en generasjon som er veldig bra, påpeker tidligere verdensmester og OL-vinner, NRKs ekspertkommentator i kombinert, Fred Børre Lundberg.

Lundberg mener Jarl Magnus Riiber har mye av æren for den sportslige suksessen.

– Riibers suksess er mye av grunnen til at flere gjør det bra nå. Så har de jobbet bra og fått opp Jens Lurås Oftebro også, som er en ny en. Det er blitt jobbet veldig bra med å få opp de riktige typene, kommenterer han.

– Det gjelder på kvinnesiden også, sier Lundberg, som mener Norge har vært flinke til å utnytte at det for kvinnene er en ny idrett.

Jørgen Graabak mener norsk kombinert har fått en vinnerkultur. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Vinnerkultur

Jørgen Graabak, som var på laget som sikret Norge et nytt gull i lagkonkurransen søndag, mener Norge har fått en vinnerkultur i kombinert.

– Det begynner etter hvert å bli en vinnerkultur. Vi har rasket med oss ganske bra med medaljer så langt, og vi gjorde det i Seefeld og, som sier dette om årsaker til fremgangen:

– Vi prøver å ha en god hverdag, og vi har et godt demokrati i gruppa. Vi er en gjeng med veldig gode utøvere, vi er best i verden rett og slett. Da er det bare å kose seg og gi gass.

– Det er et eventyrlag på både kvinne- og herresida. Jeg sa det i går, jeg blir målløs, kommenterer Graabak.

Sportssjef i kombinert Ivar Stuan trekker også frem samarbeidet med langrenn som en viktig årsak til fremgangen i kombinert.

– Jeg har vært «cocky» underveis og sagt at det har vært avgjørende. Vi stiller med de beste smørerne og løperne, og da får vi nytte av den kompetansen som langrenn tilegner seg. Jeg håper også at vi gir litt tilbake til langrenn, sier han.

VM-debutanten imponerte

VM-debutanten Jens Lurås Oftebro (20) fikk ellers mye av æren etter at Norge forsvarte VM-gullet fra lagkonkurransen for to år siden i Seefeld.

– Jeg blir så imponert over Jens Oftebro. Så fort han har landa etter hoppet, så setter han seg ned og tar han styringa i møte med Jørgen, Jarl og Espen og sier «sånn gjør vi det». Så sitter etablerte utøvere som Jarl Riiber, Jørgen Graabak og Espen Bjørnstad der og sier «ja vel», sier sportssjef Stuan.

Jens Lurås Oftebro får mye skryt av lagkameratene etter VM-gullet. Foto: Terje Pedersen / NTB

Oftebro kommenterer møtet på denne måten overfor NRK:

– Jeg tenkte litt på hvordan tyskerne kom til å legge opp deres løp og hvem de hadde på de forskjellige etappene. Jeg syns vi traff skikkelig bra med taktikken. Bjørnstad startet ballet med å få luke til tyskerne tidlig, og da fulgte Jørgen sterkt opp. Da prøvde jeg bare å berge før Jarl cruiset inn, sier han.

– God forståelse

– Hvordan kan du ha selvtillit til å ta kommandoen i laguttaket?

– Nei, jeg vet ikke. Kanskje jeg har god forståelse for taktikk sånn generelt. Jeg kom med et innspill, men avgjørelsen gjorde vi sammen. Men sett i ettertid var det nok en lur plan, forteller han.

VM-debutanten til Norge på 3. etappe gikk godt i sporet og økte ledelsen til Østerrike. Han fikk imidlertid Tysklands Eric Frenzel å bryne seg på.

– Det er kult å forsvare gullet. Jeg var litt smånervøs før start, fordi jeg skulle gå mot Frenzel. Men de to før meg leverte så til de grader, og jeg hadde en god nok luke til å gå mitt eget løp, forteller Oftebro.

– Jeg var litt flåsete

Norge hadde 35 sekunder opp til ledende Østerrike etter at hoppdelen av kombinertguttas lagkonkurranse i VM var unnagjort. Jarl Magnus Riiber hadde 25 sekunder å gå på før han gikk ut som ankermann.

Det var mer enn nok for verdens beste kombinertutøver.

– Det var frustrerende i bakken og da var det godt å få ut det temperamentet på ski. Det er det som er så fryktelig godt med kombinert.

Riiber kunne sikre gullet uten reell konkurranse bakfra. Han gikk i mål 42,7 sekunder foran Tyskland, mens bronsen havnet hos Østerrike.