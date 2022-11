Norge bommet, stanget og trøblet innledningsvis. Ungarn holdt nullen i nesten syv minutter ut i kampen og hadde god kontroll lenge. Likevel skulle det bli norsk jubel til slutt.

De norske håndballjentene innfridde favorittstempelet og vant kampen med sifrene 32–22. Seieren betyr at Norge vinner EM-gruppa og tar med seg full putt og fire poeng inn mot mellomspillet – etter tre strake gruppespillsseiere.

– Vi sliter litt i starten. Men for å være helt ærlig så synes jeg det er litt godt at vi sliter litt i starten. Det trenger vi litt. Vi får skrudd opp skikkelig. Vi får snakket om ting. Vi retter på det, og det liker jeg veldig godt. Det er en grunn til at kampene spilles over 60 minutter, sier kaptein Stine Bredal Oftedal til NRK.

Vilde Ingstad ble kåret til banens beste spiller i Slovenia og noterte seg for åtte mål i oppgjøret.

– Jeg synes vi gjør det bra, men vi har mye mer å jobbe med. Det ser vi også i starten i dag. Det er litt rufsete. Både framover og bakover. Men når vi til gjengjeld får det justert, så, sa Ingstad til NRK etter kampslutt.

STORSPILTE: Strekspiller Vilde Ingstad ble Norges toppscorer. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Er du overrasket over Ungarn?

– Nei, jeg er ikke overrasket over at de spilte bedre enn det vi har sett til nå. De har sikkert spilt med lave skuldre, spilt seg litt varm og sluppet skuldrene ned. Så jeg er ikke overrasket, svarer strekspilleren.

Ingstad får skryt for prestasjonen etter kampen.

– Hun gjør en god kamp i dag og skaper mye i det norske angrepet, mente NRKs håndballekspert Marit Malm Frafjord.

Tung start

Tross favorittstempelet, tok det nesten syv minutter før Norge noterte seg for kveldens første scoring. For det meste med positivt fortegn handlet om Ungarn innledningsvis, i en omgang hvor Norge stanget.

KONSENTRERT: Norge Mørk og Norge fikk en turbulent første omgang. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Det er en drømmestart for Ungarn, sa

NRKs radiokommentator Patrick Rowlands da Katrin Klujber satte inn 5-2-ledelse for ungarerne.

Noreg-rivalens meisterskapforbanning: Ekspert peikar på mogleg årsak

Ungarn var i føringen store deler av omgangen, men Norge skulle etter hvert få mer tak på kampen. Det nok likevel nesten 25 minutter før Norge hadde tatt ledelsen for første gang.

– Norge har snudd sjokkåpningen til Ungarn, sa Rowlands da Norge utlignet ledelsen tidligere i omgangen.

Til pause var Norge foran med to mål og ledet 14-12, etter blant annet fire scoringer hver av Henny Reistad og Vilde Ingstad.

FORTVILTE: Norge slet før pause og her fortviler Henny Reistad etter å ha blitt utvist. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Rykket ifra

Norge hadde hatt hele syv tekniske feil og bare ett kontringsmål før pause. Det var likevel optimisme å spore inn mot den andre omgangen.

– Jeg syns Norge fikk satt et godt forsvarsspill mot slutten, sa NRKs håndballekspert Frafjord.

Det meste skulle også gå Norges vei i den andre omgangen. Ingstad fortsatte storspillet og bidro til at Norge rykket ifra. Både Nora Mørk og Stine Bredal Oftedal meldte seg også på, og sørget for at Norge scoret 18 mål etter pause og til slutt vinner komfortabelt.

Thorir Hergeirsson sa følgende til NRK etter kampslutt:

– Vi var ikke helt der fra start, men det var heller ikke mye som måtte justeres. Det var helst fremover at vi var litt unøyaktige, og de var veldig godt forberedt på linjesamspillet. Også brenner vi litt gode sjanser og kaster vekk noen baller. Det gjorde nok at vi slet med å komme om kapp.

– Ellers synes jeg det var veldig klart etter at vi tok ledelsen og ut andre omgang, legger han til.

Silje Solberg gjorde også en solid i kamp i målet.

– Vi er litt bortskjemte. De er en del av laget de også. Vi jobber for dem, de jobber for oss. Det funker jo kjempebra. Det er så godt å ha Silje så høyt oppe i dag, sa Oftedal om keeperen.

Slik ser gruppa ut før hoderunden: 1: Norge (4 poeng). 2: Danmark, Kroatia, Slovenia og Sverige (2 poeng), 6: Ungarn (0 poeng).

– Det er jo tøff motstand. Slovenia er jo hjemme også. Jeg tenker at vi bare må fokusere på oss selv først og fremst også må vi gjøre alt vi kan for å vinne, sa Thale Deila til NRK.