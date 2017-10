Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Norge avsluttet en skuffende VM-kvalik med en opptur da det ble 1-0-seier mot Nord-Irland søndag.

– Det er godt. Vi viser at vi har tatt store steg siden vi møtte dem sist, sier landslagskaptein Stefan Johansen til NRK.

I mars ble Norge avkledd i Belfast, men på Ullevaal søndag viste spillerne at de kan bedre. Særlig defensivt.

Ingen stilkarakter

Seiersmålet kom snaut 20 minutter før slutt, men det var nordirske Chris Brunt som scoret.

– Det er et skikkelig selvmål, kommenterte NRK-ekspert Karl-Petter Løken.

Selvmålet kom etter at den nordirske keeperen, helt upresset, ikke maktet å plukke ned et innlegg fra Stefan Johansen. Ballen havnet i beina på Chris Brunt som i stedet for å sende den ut av målfeltet dunket ballen i nettaket i eget mål.

– Han beiner den jo i nettaket, det er et skikkelig selvmål. Merkelig av ham, det må jo være mulig å få den vekk fra mål, kommenterte Løken.

– Heldigvis er det ikke stilkarakterer i fotball, la kommentator Olav Traaen til.

SELVMÅL: Her står Christ Brunt og ser ballen gå i eget mål. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

– Årets mål?

Selv sier Stefan Johansen følgende om den merkelige situasjonen:

– Det er årets mål, er det ikke?, fleiper kapteinen før han legger til:

– Det er egentlig et innlegg som går nærmere mål enn planlagt, så fomler keeperen det til og så blir den dunket i eget mål, men vi tar jo den, sier han med et smil.

Dermed har fortsatt ikke Lars Lagerbäck tapt på Ullevaal som norsk landslagssjef etter tre kamper mot henholdsvis Tsjekkia (1-1), Aserbajdsjan (2-0) og altså Nord-Irland (1-0).

– Nå har vi vunnet to kamper på rad, det er sterkt, sier keeper Ørjan Håskjold Nyland.

Dette var den siste kampen i VM-kvalifiseringen, Norge ender på fjerdeplass i gruppa, som ubeseirede Tyskland vinner suverent. Nord-Irland kaprer play off-plassen seks poeng foran Norge.

Tsjekkia tar tredjeplassen.

– Skjønner ingenting

Det ble et massivt nordirsk press etter scoringen søndag. Nord-Irland misbrukte blant annet en sjanse fra tre - fire meter da ballen ble måkt over mål.

Norge fikk to mål annullert. Begge for offside, men det siste, som kom like før slutt, er ekspertene enig om at var feil.

– Ballen kommer fra en motspiller, sier Karl-Petter Løken.

– Feil annullering, sier NRK-ekspert Klaveness.

– Det der skjønner jeg ingenting av, sier kaptein Johansen.

Uansett, NRK-ekspert Klaveness mener Norge leverte en av sine beste kamper defensivt på lang tid.

– Ja, det er det mest solide jeg har sett av Norge mot en så god motstander på lang tid. Det er først og fremst fordi spillerne virker veldig konsentrerte defensivt, men også fordi vi vinner ballen høyt i banen så vi ikke hele tiden må hjem igjen å hente den.