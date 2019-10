ROMANIA - NORGE 1-1 (0-0):

Norges håp om direkte kvalifisering til EM så ut til å gå i vasken. Med noen få minutter igjen lå Norge under mot Romania, mens Sverige ledet mot Spania.

Men på overtid i begge kampene snudde det. Plutselig lever EM-håpet likevel.

Alexander Sørloth headet inn 1-1. Hadde Norge tapt, ville alt håp vært ute. Nå lever altså håpet - dog i en litt tynn tråd.

– Nå er det veldig tungt. Jeg er veldig skuffet. Vi måtte vinne i dag for å holde liv i håpet. Men det greide vi ikke, sier en tydelig skuffet Rune Almenning Jarstein til NRK etter kampen.

Slik går Norge til EM

Norge står akkurat nå med elleve poeng i EM-kvalifiseringen.

Romania har 14, mens Sverige har 15. De to lagene møter hverandre i neste runde i kvalifiseringsgruppen, og dermed må et lag tape poeng i den kampen. I sine siste kamper møter Romania Spania, mens Sverige møter Færøyene.

SKUFFET: De norske spillerne var ristet på hodet etter kampen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Det gjør at det fortsatt er et teoretisk håp om å kvalifisere seg til EM i kvalifiseringen. Norge møter Færøyene og Malta i sine to siste kamper.

– Vi skal fokusere på våre to siste kamper. Jeg antar vel at det er kjørt. Det er veldig urealistisk å tro at vi skal klare det i denne kvalifiseringen, oppsummerer landslagstrener Lars Lagerbäck til TV 2 etter kampen.

Norge har riktignok enda en mulighet:

Laget vant nemlig sin gruppe i nasjonsligaen, som ble spilt før selve EM-kvalifiseringen begynte. Dermed skal de spille en semifinale, og så muligens en finale. Dersom Norge først vinner semifinalen som spilles på Ullevaal i mars, og deretter finalen, kan de fortsatt komme seg til EM neste år.

– Sånn som det ser ut nå blir det vel Serbia i semifinalen, og så Skottland eller Bulgaria. Med litt flyt får vi begge kampene på Ullevaal, og vi kan slå alle de tre lagene. På bortebane også, sier Martin Ødegaard til NRK etter kampen.

– Det er stor sannsynlighet for at det blir sjansen vår til å komme oss til EM. Vi får være skuffet i kveld. Det er vanskelig å tenke så langt frem i tid, sier kaptein Johansen.

Misforståelse ble mål

Norge dominerte kampen i starten. Etter 20 minutter hadde både Martin Ødegaard, Omar Elabdellaoui og Joshua King kommet til store sjanser.

Men det gjorde at det ble rom bakover på banen. Også Romania hadde kommet til et par sjanser på samme tid, uten at noen av lagene hadde fått ballen i nettet.

Den første omgangen var en svært underholdende omgang, men endte altså uten mål. Det var først i andre omgang det virkelig tok av.

For etter hvilen fikk nemlig Romania straffespark etter rundt ti minutters spill.

Straffen så i utgangspunktet svært billig ut. Sander Berge løp i en duell med Bancu inne i feltet. Rumeneren falt, og dommeren mente tydeligvis at det som kunne se ut som en fair duell var nok til å peke på straffemerket.

Men Jarstein slang seg riktig vei, og fikk slått ballen bort.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si om den. Jeg gikk en vei og reddet. Han setter flere straffer den veien enn andre, sier Jarstein selv om redningen.

Så, noen minutter senere, kastet Jarstein ballen ut mot King. Spissen ble stående og vente på ballen og Mitrita plukket den opp. Fra 40 meter tok han ballen med seg fremover, dro av et par norske forsvarere, og satte den ned i lengste hjørne.

– Sånt skjer. Vi hadde alle mann bak der, men det var bare en enkel misforståelse mellom Jarstein og meg, sier Joshua King til NRK.

På overtid headet altså Alexander Sørloth inn 1-1, og sørget for at håpet fortsatt lever.

– Det var deilig med en scoring, men i dag er det med en bismak, sier Sørloth til NRK etter kampen.