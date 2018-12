Norge rundspilte Sverige og sikret femteplassen

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Det var liten tvil om hvilke hensikter de norske håndballjentene hadde for kveldens kamp.

For når en mulighet for å få spille OL stod på spill, viste de røde, hvite og blå at de ville til Tokyo i 2020.

Allerede etter fire minutter stod det 4–1 til de norske jentene, da Camilla Herrem rundlurte keeper på en kontring.

Timeout snudde kampen

Nabolandet slo tilbake, og etter halvspilt første omgang stod det uavgjort, 10–10.

En timeout fra Hergeirsson gjorde underverker, og Norge scoret syv på rad, uten å slippe inn. Til pause stod det 14–22 etter at Vilde Ingstad satte den siste norske scoringen i den omgangen.

– Det var veldig gøy. Jeg synes vi hadde bra intensitet fra start. Vi kom godt i gang der, så svinger det litt, men vi dro ifra mot slutten av første omgang som gjør at vi får et godt utgangspunkt før andre, sier Henny Reistad til, NRK etter kampen.

22 scoringer på én omgang er fryktelig mye, og det roet seg ikke så veldig mye i den andre heller.

– Det er altfor mye, og skal vi vinne mot Norge må vi spille mer disiplinert, og ta løpene hjemover, og der lykkes vi ikke i dag, og der er Norge bra, sier svenske Nathalie Hagman.

Sverige startet med å spille relativt jevnt etter hvilen, uten at de klarte å ta nevneverdig innpå.

I stedet for var det Norge som dro ifra, når klokka nærmet seg full tid. Etter 53 minutter satte Heidi Løke inn 35-24, og Norge ledet med elleve mål.

Veien mot OL

Det endte til slutt 29-38, og Norge knuste naboen fra Sverige. Med femteplassen i boks, kan det være viktig i kampen om en OL-plass i Tokyo i 2020.

– Vi sa vi skulle avslutte med stil, og det synes jeg vi gjorde. Vi scorer nesten på alt vi prøver på. Jeg synes Sverige ser tamme ut i dag, i og det virker som de bare vil hjem egentlig. Men det var viktig for oss å få femteplassen, sier Veronica Kristiansen.

For vinneren av EM og vinneren av VM neste år er direktekvalifisert sammen med vertsnasjon, Japan. De syv neste lagene i VM skal spille kvalifisering om OL-plass, og det er her femteplassen kan være viktig.

For med bedre seeding kan Norge få en lettere gruppe i VM, og dermed en større mulighet til å havne blant de syv beste. I kvalifiseringsspillet er det tre grupper med fire lag, der de to beste fra hver gruppe går videre til OL.