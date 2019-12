Norge - Russland 28-33

– Det er mye å jobbe med, konkluderer Silje Waade etter et mesterskap som ikke gikk helt som de norske spillerne ønsket.

Det ble nemlig ingen medalje på Norge i dette verdensmesterskapet. I bronsefinalen ble de tidvis rundspilt av Russland.

– Norge taper mot et berdre lag, helt enkelt. De hadde nok en plan for hvordan de skulle stanse dem, men Norge har ikke evner til det akkurat nå. Russland er rett og slett for gode, sier NRK-ekspert Kenneth Gabrielsen, og legger til:

– Men jeg synes Norge skal være stolte av det de har fått til. Om man kommer til en semifinale, så har man spilt et godt mesterskap.

Landslagstrener Thorir Hergeirsson kan ikke annet enn å konkludere med det samme. Etter tapet mot Russland er han spesielt opptatt av forsvaret.

– Vi mangler forsvarskrefter, og er ikke tette nok. Jeg er fornøyd med «attituden» og holdningen til spillerne, men vi må hjem og øve forsvar, fastslår han.

De norske linjespillerne Heidi Løke og Kari Brattset fikk ikke de beste arbeidsforholdene mot Russland. Her trøster de hverandre etter kampen. Foto: Vidar Ruud

Hergeirsson med uvanlig grep

Det var spesielt én spiller det norske forsvaret slet med, og det var den lille høyrebacken Anna Vjakhireva.

Anna Vjakhireva levde opp til sitt stempel som verdens kanskje beste håndballspiller. Foto: CHARLY TRIBALLEAU

Rostov-Don-spilleren er av mange regnet som verdens beste håndballspiller, og i kampen mot Norge viste hun hvorfor. Hun scoret ni mål selv, og i angrep etter angrep greide hun å sette lagvenninnene i scoringsposisjon - og viste med det sitt store reportoar.

Til slutt var det en illsint Thorir Hergeirsson som tok timeout for å snakke med spillerne om nettopp Anna Vjakhireva. Han var klokkeklar på at om kampen skulle vinnes, måtte nettopp hun stoppes.

– Er dere redde for å ta på henne, eller? Dere må være tøffere med henne!, freste landslagssjefen.

Hergeirsson var tidvis tydelig irritert i kampen mot Russland. Foto: Vidar Ruud

Etterpå gjorde landslagstreneren noe han sjelden gjør. Han satte et såkalt frimerke på Vjakhireva. Camilla Herrem fikk oppgaven om å fotfølge henne slik at hun ikke skulle få tak i ballen. Men heller ikke det hjalp stort, for Vjakhireva løp seg stadig fri, det ble mer rom til de andre og Russland fortsatte det gode spillet.

– Vi hadde snakket mye om henne på forhånd, men vi greier ikke å løse det. Vi lar henne vandre for langt med ballen, og da er hun for god både til å score selv og spille den videre. Vi får ikke tak i henne, sier Waade.

Får tøff OL-kvalik

På slutten av kampen satte Vjakhireva to streker under det hele da hun to ganger på rad fintet den 23 centimeter høyere Kristine Breistøl trill rundt, og like etterpå rundlurte målvakt Silje Solberg da hun bare la en løs lobb over ansiktet hennes på et straffekast.

– Hun er en fantastisk håndballspiller. Ut fra de kampene jeg har sett i VM, så har hun vært den mest verdifulle spilleren. Mot Norge startet hun med å spille de andre gode, og da de måtte ha mål, tok hun den skjeen i egen hånd, sier Gabrielsen.

Vjakhireva ble kåret til kampens beste spiller.

Fjerdeplassen i VM betyr at Norge må spille kvalifisering for å komme til OL neste sommer. Der møter de tøff motstand i gode Romania og Montenegro, samt Nord-Korea.

De NRK snakker med, peker alle på at Norge må heve seg i forsvar til denne kvalifiseringen starter. Men verken NRK-ekspert Gabrielsen eller Camilla Herrem mener det er grunn til å bekymre seg.

– Overhodet ikke. I OL-kvaliken kommer flere av spillerne som er ute med skade nå til å være tilgjengelige. I semifinalen og bronsefinalen ser man at Norge manglet en x-faktor, og det vil man ha når man har med spillere som Nora Mørk og Amanda Kurtovic, sier Gabrielsen.

– Det kommer til å bli knalltøft, og vi må være enda tøffere i forsvar. Men jeg synes dette laget har gjort det bra, og jeg har troen på at vi skal til OL, sier Herrem.

Nederland og Spania spiller om gullet senere søndag.