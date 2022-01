Norge rotet bort semifinaleplass: – Føles som vi har kastet bort fire uker av livet

Norge gikk til pause med femmålsledelse, og mye tydet på at den andre strake EM-semifinalen var i boks for håndballherrene.

Men svenskene svarte rett etter hvilen og etter halvspilt omgang var luka kuttet til ett mål. Norge så likevel lenge ut til å holde unna og ledet tidvis med både tre og fire mål. Men på slutten var de gule og blå best. 15 sekunder før slutt satte Valter Chrintz vinnermålet fra straffemerket.

Chrintz' mål var forskjellen mellom norsk suksess og fiasko. Med uavgjort hadde nemlig Norge tatt andreplassen i gruppa foran Sverige på målforskjell. Det hadde gitt norsk semifinalebillett.

– Hvordan rotet man bort dette her, da? undret NRKs kommentator Patrick Rowlands etter at tapet var et faktum.

– Vi ødelegger for oss selv. Vi spiller ingen god andre omgang, og vi gir bort initiativet for enkelt. Det er skikkelig skuffende, sier Norges Christian O'Sullivan til arrangøren etter kampen.

– Det føles som vi har kastet bort fire uker av livet vårt nå. Vi får det som vi vil i første omgang, men så graver vi et sinnssykt dypt hull som vi aldri kommer oss bort fra, sa Harald Reinkind etter kampen.

NEDTUR: Alexander Blond, Jonas Wille og Sander Sagosen. Foto: Annika Byrde / NTB

– Scorer knapt mål

O'Sullivan mener angrepsspillet er det som svikter for Norge.

– Det er ikke bra nok. Vet ikke hvor mye vi scorer i andre omgang, men det er mye mindre enn vi skal. I dag er det lett å skylde på angrepsspillet, sa han.

– Vi scorer knapt mål. Vi scorer vel ni mål i andre omgang, og det er altfor lite, sier keeper Torbjørn Bergerud til NRK.

NEDTUR: Landslagstrener Christian Berge. Foto: Annika Byrde / NTB

Landslagstrener Christian Berge mener de norske gutta ble for stresset i andre omgang.

– Vi har momentumet, og så er det matchavgjørende øyeblikk. Vi får kontra mot oss, og Sverige er der og biter. Vi klarer ikke å henge med, sier han til NRK.

– De små detaljene må sitte

NRKs ekspert Håvard Tvedten mener Norge både kom til for dårlige muligheter og at avslutningene var for svake.

– Vi spiller ikke ut forsvaret til Sverige, og da knapper de innpå. Vi scorer ikke mål de siste seks minuttene, og da blir det vanskelig. Sånn blir det i nervepirrende kamper som dette. Skal man slåss om semifinale, er det de små detaljene som må sitte, sier Tvedten.

Nå venter kamp om femteplass i EM for de norske herrene. Der blir Spania eller Island motstander.

– Vi må samle oss og prøve å ta femteplassen. Vi vil vinne hver kamp vi spiller, men det er tøft i dag. Vi spiller ikke bra i andre omgang, og de slår oss til slutt, sier O'Sullivan.

Gode sisteskanser

Keeperne ble helt avgjørende i kampen. Kristian Sæverås framsto som Norges virkelige lederstjerne før pause og var helt avgjørende for at Norge ledet 14–9 da kampen var halvspilt.

– Vi får en ny redning av Kristian Sæverås. Vi trenger en leder i denne kampen. Norges Winston Churchill står der som den store lederen, sa kommentator Patrick Sten Rowlands på NRKs radiosending.

STORSPILTE: Keeper Kristian Sæverås. Foto: Annika Byrde / NTB

Men etter pause var det svenskenes målvakt som ble avgjørende. For samtidig som Norges angrep sviktet, leverte Peter Johannesson keeperspill av høy klasse.

– Statistikken taler for seg. Det er en svensk keeper som matcher den norske i andre omgang og gjør det minst like bra. Vi blir for lette å lese ute i andre omgang, sa ekspert Håvard Tvedten på NRKs sending.

– Vi må bare berømme Sverige. De var utrolig gode i forsvar det siste kvarteret. Det er sjeldent vi har sett så bra forsvarsspill, fortsatte den tidligere landslagskjempen.

Nordmann i semifinale

For Sverige er nå semifinale neste stopp. Og til tross for at de norske herrene sviktet, kunne én nordmann juble etter kampen.

Glenn Solberg er nemlig svensk landslagstrener.

NORSK JUBEL: Sveriges landslagssjef Glenn Solberg. Foto: RADOVAN STOKLASA / Reuters

– Jeg er glad og stolt over laget, og for en lagmoral vi har. Jeg er rørt, sier han til NRK.

– Først og fremst fortsetter vi å spille forsvar som vi har hatt hele turneringen. Vi får flere kontringer og flere melder seg på i angrep. Det er en fantastisk lagmoral. Vi går av banen med seier og semifinale, og det er stort, sier han.

Sverige går til semifinalen sammen med Spania fra Norges gruppe. I den andre gruppa, som avgjøres onsdag, er Danmark allerede semifinaleklar, mens Frankrike og Island kjemper om den siste plassen.