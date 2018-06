Norge rotet bort forsprang i VM-playoff: – Skal ikke skje

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Norge spilte lørdag den første av to kamper mot Sveits for å kvalifisere seg til VM i Tyskland neste år. Tidligere i uken smadret de nettopp vertsnasjon Tyskland i en vennskapskamp, og Sveits hadde heller ikke noe å stille opp mot Sander Sagosen & co. i DNB Arena utenfor Stavanger.

PSG-spilleren var svært sentral, og i løpet av de første 20 minuttene rakk nordmannen å score 7 mål på 7 forsøk. Norge tok ved hans hjelp et kjapt grep over kampen, og seks minutter etter pause var forspranget på hele ti mål.

Det endte dog til slutt «bare» med en 32–26-seier for 10-målscorer Sagosen og Norges håndballherrer.

– Skal ikke skje

Dermed har Norge én fot i VM, men trener Christian Berge skulle helst sett at de hadde unngått å slippe Sveits inn i kampen.

– Førsteomgangen var godkjent, men vi slurvet altfor mye i andre omgang. Vi skal være mer skjerpa enn det, og burde hatt et større forsprang, sa Berge på TV 2 etter kampen.

Kampens store spiller, Sander Sagosen, er enig.

– Det ble for mye slurv på slutten. Det skal ikke skje, men det er vanskelig å holde det oppe når man leder komfortabelt, sier han til TV 2.

– Men sånn er håndball. Vi må være «på» nede i Sveits nå, og det er litt fint at vi må være skjerpa der også.

GOD: Kent Robin Tønnesen spilte også en god kamp for Norge, med 5 mål. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

– Burde ikke være vanskelig

Målvakt Torbjørn Bergerud var spesielt sterk mot slutten av kampen, og sto for mange gode redninger, flere fra 7 meter.

– De siste ti minuttene rotet vi det til, og slapp til for mye. Det burde ikke være vanskelig å holde konsentrasjonen oppe, men vi leder hvert fall med seks mål før returkampen, sier Bergerud til TV 2.

Returoppgjøret i Sveits spilles på tirsdag.