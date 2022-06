Norge ropte forgjeves på straffe: – En liten skandale

– Jeg kan ikke skjønne annet enn at det blir straffe. Det er en liten skandale spør du meg, kommenterte NRK-ekspert Carl-Erik Torp.

Etter å ha studert reprisene slo Torp fast at «han ikke kan forstå» hvordan Norge ikke fikk straffespark.

Da hadde dommeren vinket spillet videre etter at VAR sjekket situasjonen, men de norske ropene ble ikke hørt.

PROTESTERTE: De norske spillerne flokket seg rundt dommeren da Bjørkan gikk i bakken. Foto: Javad Parsa / NTB

– Der og da føler jeg at jeg blir tatt ordentlig. Jeg prøver å dra meg forbi han og så får jeg et «touch» inn i banen og så blir jeg tatt. Det er det jeg føler. Hvis det er soleklar straffe så er det rart at det ikke blir tatt av VAR, sier Bjørkan til TV 2 etter kampen.

Straffesituasjonen i det 86. minutt var imidlertid langt fra den eneste norske muligheten til å få vinnermålet mot Slovenia. Det var nemlig et helt annet Norge som kom ut på Ullevaal i 2.-omgang.

– Tungt å se på

Hjemmelaget satte i gang et 45 minutter langt stormløp mot Slovenia i 2.-omgang, men gang på gang stod stjernekeeper Jan Oblak i veien.

– Det er tungt å se på. Vi er dårlig i første omgang. 11 mot 11 i andre er vi veldig gode. Det er nok til å score ett, to eller tre mål. Men det var en av de dagene der ballen ville ikke i mål, sier Stefan Strandberg til NRK etter kampen.

Norge hadde nemlig et enormt overtak etter pause, og det ble enda større da Miha Blazic så seg nødt til å felle Erling Braut Haaland på vei gjennom mot mål.

Sloveneren fratok spissen en åpenbar målsjanse, og dermed ble det rødt kort og marsjordre:

Her får Blazic rødt kort for å felle Haaland

Martin Ødegaard, som skapte flere sjanser i 2.-omgang, satte det påfølgende utenfor Jan Oblaks rekkevidde – i tverrliggeren.

– Frustrerende det og. Det er små marginer som gjør at vi ikke vinner, og vi spiller bra nok til å vinne, sier Ødegaard til TV 2 etter kampen.

Stjernekeeper i veien

Landslagssjef Ståle Solbakken var åpenbart misfornøyd med de første 45 minuttene, og heltente spillere svarte med å skape sjanse etter sjanse på Slovenias stjernekeeper Oblak.

Oblak stod nemlig i veien for det meste.

NÆR: Haaland hadde flere store sjanser mot Slovenia. Foto: Javad Parsa / NTB

Jubelbruset hadde allerede startet da Haaland ble spilt alene gjennom av Ødegaard, men sisteskansen avverget med et tigersprang da han hindret spissen fra å løpe rundt ham.

Både Alexander Sørloth og Kristian Thorstvedt kom inn etter sidebyttet i jakten på vinnermålet, og førstnevnte fikk en kjempesjanse i det 62. minutt. Headingen fra fem meter gikk imidlertid rett på Oblak.

Startproblemer

Forventningene på Ullevaal var enorme etter to solide borteseire, men Slovenia viste raskt at de ikke ville være noen enkel nøtt å knekke.

Gjestene åpnet best, tok vare på ballen og nektet Norge rom. Erling Braut Haaland ble pakket inn av både tre og fire spillere da Norge prøvde å etablere angrep.

Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN

En engasjert Solbakken ga spillerne beskjed om å være tålmodig, men det ble bare nesten når det kunne blitt farlig i 1.-omgang.

Den siste pasningen ble for upresis, og da Ullevaal rakk å juble for scoring like før pause, var Joshua King noen centimeter på feil side – og målet ble annullert for offside.

Noen minutter tidligere hadde Slovenia en eventyrlig mulighet til å ta ledelsen. Et innlegg gikk via Ørjan Håskjold Nyland til Zan Celar, som traff stolpen før ballen gikk tilbake i Nyland igjen.

– Det er helt utrolig at Norge ikke havner under der, kommenterte NRK-ekspert Carl-Erik Torp.

Solbakken svarte med å kaste innpå Alexander Sørloth og Kristian Thorstvedt for henholdsvis Joshua King og Fredrik Aursnes til 2.-omgang.

Og det ble altså en helt annen omgang fra hjemmelaget.

Sverige-problemer

Samtidig som Norge stanget mot Slovenia, hopet problemene seg opp for Sverige hjemme mot Serbia.

Først fikk både Mattias Svanberg og Kristoffer Olsson gult kort, noe som gjør at de mister kampen mot Norge på Ullevaal søndag. I tillegg ble forsvarstrøbbelet forverret da Joakim Nilsson måtte ut med skade.

Bare minutter senere tok Serbia ledelsen ved Luka Jovic, og Serbia vant til slutt 1-0.

SERBISK JUBEL: Jovic og lagkameratene feiret 1-0-scoringen mot svenskene. Foto: TT NEWS AGENCY / Reuters

Derfor er kampene viktige

Nasjonsligaen er det første steget på veien mot et mulig EM-sluttspill i 2024.

Vinner Norge sin gruppe, er Ståle Solbakkens menn sikret en ekstrasjanse i playoff hvis de ikke kvalifiserer seg gjennom den ordinære EM-kvaliken i 2023.

Ikke bare det: Gode resultater kan gi en bedre seeding og dermed enklere EM-kvalik når gruppene trekkes i oktober.

Norges neste og samlingens siste kamp spilles søndag klokken 18.00. Da kommer Sverige til Ullevaal for å revansjere 2-1-tapet i Stockholm.

Nasjonsligaen avsluttes med to kamper i slutten av september mot Slovenia (borte) og Serbia (hjemme).

Med tre strake seire i nasjonsligaen har Norge gruppeseieren i egne hender: