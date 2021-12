Norge revansjerte OL-tårene – klar for semifinale i VM

Og det gjorde Nora Mørk og co. med stil. De knuste russerne, og fikk dermed revansjert tårene fra sommerens OL.

Det var russerne som slo dem ut i semifinalen, og etter sommerens kamp så vi flere av spillerne nærmest utrøstelige.

Men Kari Brattset Dale hevder at det ikke var i tankene deres før kampen. De tapte også mot russerne i en oppkjøringskamp før VM.

– Vi møter et helt annet russisk lag nå enn i OL, og den oppkjøringskampen var en oppkjøringskamp. Vi tok den for det den var. Vi visste at de ville være skarpere og at vi ville være skarpere, sier hun til NRK.

– Et helt annet lag

Lagkaptein Stine Bredal Oftedal sier seg enig.

– Det føles veldig godt, helt ærlig. Jeg hadde veldig lite fokus på akkurat det som var for noen måneder siden. Russerne har et nytt lag og det handlet bare for oss å komme til den semifinalen og det føles utrolig deilig, sier Bredal Oftedal.

I TÅRER: Stine Bredal Oftedal og de andre spillerne var knust etter å ha tapt semifinalen mot russerne i Tokyo. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Mørk mener heller ikke at OL-tapet har særlig betydning i denne sammenheng.

– Jeg synes det er helt annet lag vi møter i dag. Det er vel ti utskiftninger fra OL, og OL lever sitt eget liv. På en måte spiller ikke det så mye rolle, for vi får kanskje revansje mot én eller to spillere, sier Mørk og fortsetter:

– Men jeg er enormt stolt over at vi er i semifinale i VM. Det er akkurat der vi skal være.

De har siden OL gått gjennom et generasjonsskifte, med en vesentlig yngre tropp. Russerne ble dermed noen nummer for små.

– Veldig artig. De var veldig «på», og vi fikk de (norske spillerne) tidlig til sengs. De har vært veldig fokusert på i dag, sier Hergeirsson på Viaplays sending.

Han mener at de utnyttet russernes aggresive stil.

– Vi kommer bra i gang forsvar og angrepsmessig. De blir trøtte, og har et angrepsspill som krever krefter. Det tapper dem i løpet av en turnering, sier Norges trener.

Mulig ny revansje

Norge fikk litt kritikk for forsvarsspillet mot Nederland sist. Men denne gangen satt det bedre for Hergeirssons mannskap.

– Vi har jobbet mest med Russland. Vi snakket med midtforsvaret og gruppemøte. Vi snakket om høydeforskjell og at de kunne være nærmere hverandre. Vi forsterket mest det som var bra mot Nederland, sier han.

Også Mørk var fornøyd med hvordan de norske svarte.

Med onsdagens seier betyr det at Norge skal spille semifinale mot Spania. Der kan de ta nok en revansj, ettersom det var spanjolene som knuste VM-drømmen deres i 2019.

– Vi er kjempegira på det, uavhengig av det som var for to år siden. Vi har et ganske annet lag enn da, og de har ganske annet lag enn da. Samtidig er de på hjemmebane, det bringer en ekstra dimensjon i seg selv. Det skal kunne passe oss bra, mener Bredal Oftedal.

JUBEL: Det var en helt annen stemning etter onsdagens møte med russerne, sammenlignet med i Tokyo. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Det startet bra for Norge. Med flere gode kontringer og noen sterke redninger fra keeper Silje Solberg, gikk de opp i en tidlig ledelse.

– Det offensive spillet til Norge har vært strålende. Vi har hatt ballen tolv ganger og laget ti mål på 15 minutter. Det er mer enn nok, kommenterte NRKs håndballekspert Geir Oustorp.

Til pause ledet laget 19–15 og virket å ha ganske så god kontroll på russerne.

Snudde etter timeout

Andre omgang startet litt tøffere, der russerne satte Norge under et visst press. Ledelsen stod i fare.

– Vi må skru litt på bryteren og være mer fokusert, mente Thorir Hergeirsson under en timeout.

Og praten virket å fungere. For etter det tok Norge virkelig tak i kampen, og sikret seg stor ledelse.

Nora Mørk utmerket seg, og ledet an angrepene til de norske.

Oustrup lot seg også imponere over kaptein Stine Bredal Oftedal.

– Morsomt å se at kapteinen vår har funnet seg selv igjen etter litt trå start på mesterskapet, sa han.