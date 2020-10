Norge rett til EM etter Maanum-kanon: – Utrolig deilig scoring

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Veldig digg. Det var godt å få den ballen inn i mål, sier Maanum.

Det sto om plass i EM da Norge møtte Wales i Cardiff tirsdag kveld. Et poeng ville sikre plassen, siden Hviterussland tapte sin kamp mot Nord-Irland tidligere i dag. Men Norge strevde mot det walisiske forsvaret i over seksti minutter.

Frida Maanum fikk tillit fra start, og takket ved å score. Foto: Chris Fairweather/Huw Evans Agency / NTB

Foran mål sa det bom stopp, til tross for at Norge både greide å spille seg fri og kom til gode muligheter flere ganger. Blant annet hadde Elise Thorsnes tre store sjanser, men forsøkene ble enten reddet eller gikk utenfor.

Men så bestemte Frida Maanum seg for å teste skuddkraften fra rundt 18 meters hold, etter at hun greide å snappe ballen fra Kayleigh Green. Det endte i et knallhardt skudd som Wales' målvakt ikke var i nærheten av å redde.

– Den avslutningen er det klasse over. Endelig løsnet det. Utrolig deilig scoring, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp, og legger til:

– Hun er så innbitt og besluttsom der. Fantastisk, strak vrist. Målvakten har ikke sjans.

Det var Linköping-spillerens tredje mål for det norske a-landslaget. Men etter Maanums scoring skiftet kampen karakter: Wales våknet og begynte plutselig å spille seg til sjanser, og Norge fikk mer enn nok med å forsøke å forsvare seg.

Maanums scoring ble likevel kampens eneste.

– Vi er klare for EM, men jeg sitter med en følelse av at vi ikke har helt greid å løse disse to kampene mot Wales. Og vi vet at lista må ligge høyere enn Wales, sier Torp.

Norge vant 1-0 også i det første oppgjøret mot Wales, og da ble kampen avgjort etter en stor tabbe fra den walisiske målvakten.

– Når denne kampen skal analyseres tror jeg det er ganske mange minuser som står på Sjögrens blokk. Men man lever av resultater, og Norge skal til EM, sier NRK-kommentator Christian Nilssen.

Norge har ikke avgitt poeng i EM-kvalifiseringen. Det gjenstår fortsatt kamper, men tirsdagens seier gjør at Norge er sikret billett til mesterskapet i England i 2022.