Norge reiser til VM uten målsetting: – Uvanlig i toppidrett

Fredag er det klart for friidretts-VM, og forventningene hos det norske folk er skyhøye før de tolv deltakerne skal ut i aksjon.

I 2015 hadde forbundet et klart mål om en til to finaleplasser under Beijing-VM.

Tre dager før VM i London, innrømmer imidlertid forbundet og toppidrettssjef Håvard Tjørhom at de ikke har mål om verken medaljer eller et visst antall finaler i London.

– UVANLIG: Jann Post synes det er rart Friidrettsforbundet ikke har satt noen krav til VM-resultater.

– Det er uvanlig å ikke ha noen målsetting i toppidrett, sier NRKs friidrettskommentator Jann Post.

Satser på Warholm

Kommentatoren sier det er vanskelig med målsettinger, men at det er viktig at utøverne har det. Derfor tror han at den enkelte utøver har satt seg egne krav, som for eksempel Karsten Warholm.

– Warholm gir blaffen i om vi har fire eller fem finaleplasser som mål, for han er sikkert målet finale og å kjempe om medalje, og det er det man bryr seg om, sier Post.

I tillegg til Warholm tror NRK-kommentatoren det er to andre utøvere som kan sette seg medaljemål: Filip Ingebrigtsen og Håvard Haukenes.

– Sistnevnte ble nummer seks i OL, og er bedre enn det nå. I tillegg har han den beste tiden i 2017, sier Post.

– To som definitivt blir skuffa

Vebjørn Rodal synes også det er merkelig at ikke forbundet stiller med mål foran årets mesterskap.

– Jeg vet om to i den troppen som definitivt blir skuffa om de ikke tar seg til finale. Det er Karsten Warholm og Filip Ingebrigtsen. Jeg tror også Karoline Bjerkeli Grøvdal blir skuffa om hun ikke kommer til finale på 5000 meter, sier Rodal.

– NÅ ER DET ALVOR: Vebjørn Rodal gleder seg til årets VM i friidrett. Her fra han selv tok OL-gull i 1996.

Han mener forbundet forsøker å dempe forventningene her hjemme.

– Det har vært mye positiv omtale av norsk friidrett i år, og det med god grunn. Men nå er det alvor, det er nå man får svaret på hvor god man er.

Har eget krav

Karoline Bjerkeli Grøvdal reiser til London som den mest rutinerte av de tolv utøverne når hun nå skal delta i sitt 11. mesterskap.

Selv om forbundet ikke har noe mål for utøverne, har hun i det minste satt et selv.

– 5000 meter er hoveddistansen min, og der er det finaleplass som er målet mitt. Jeg har ikke satt meg noe resultatmål, men jeg skal kjempe om best mulig plassering, sier Grøvdal.

HÅPER PÅ FINALE: Karoline Bjerkeli Grøvdal har satt seg mål om finale på 5000 meter i første omgang. Foto: Malin Jørnholt / NRK

Toppidrettssjef Tjørhom innrømmer at det kan virke litt depressivt at forbundet ikke har satt et resultatmål, men at utøverne skal være optimalt forberedt og at de skal få ut sitt potensial i konkurransene.

– Det er fordi vi er utviklingsbaserte. Jeg velger å sitere Warholm, som sier at «godt gjort er bedre enn godt sagt», skriver Tjørhom i en SMS.