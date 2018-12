Norge refses for manglende taktiske grep i tidenes største norske EM-tap

– Jeg er litt overrasket over at de ikke prøver å demme mer opp for det, for alle vet at Neagu er en veldig god spiller. Jeg ville gjort noen grep mye tidligere. Det var det største tapet Norge noensinne har hatt i EM, og det er skuffende, sier NRKs håndballekspert Kenneth Gabrielsen.

Cristina Neagu (30) fikk nemlig gjøre som hun ville mot Norge onsdag. Veteranen hamret inn totalt 11 baller i nettet bak de norske målvaktene. NRK-eksperten synes det er rart at Thorir Hergeirsson og det norske trenerteamet ikke gjorde et tydeligere forsøk på å stoppe det.

– De begynte å miste grepet fullstendig utover i omgangen. Norge ble rett og slett rundspilt til tider, så det er synd at de ikke prøvde å endre noe, sier han.

– Byttene lyktes ikke

Thorir Hergeirsson mener derimot at de tok taktiske grep underveis.

– Vi prøvde mye, vi. Det finnes mange grep, og vi prøvde det vi alltid gjør, å bytte spillere. Vi prøvde å sette inn andre for å løse problemene, men det lyktes ikke helt, sier landslagssjefen.

TV 3s ekspertkommentator Geir Oustorp mener det er en forskjell på å gjøre bytter, og taktiske grep.

– Ja, de gjorde bytter, men endret ikke taktikk. De kjørte bare samme taktikk med andre spillere, og det fungerte ikke, sier Oustorp til NRK.

Gabrielsen mener blant annet at Norge burde forsøkt å låse Neagu fullstendig av, og la andre på det rumenske laget ta ansvar. Crina Pintea var også vanskelig å ha med å gjøre, og han mener Hergeirsson burde satt en sterkere spiller som Silje Waade ut på kanten for å håndtere henne.

Men det ble ikke gjort, og Norge var aldri i nærheten av å true Romania. Å markere Neagu var uansett ikke aktuelt, ifølge Hergeirsson.

– Vi visste at de er gode til å utnytte det hvis vi hadde satt frimerke på Neagu. Vi vurderte at det ville åpne forsvaret vårt, sier han.

– Men det er forskjell på frimerke og å ta henne ut da Romania kjørte kantoverganger. Det var da Norge slet, sier Oustorp.

HERJET: Cristina Neagu lekte seg med Norge. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Kunne ikke gjort noe annerledes

Stine Bredal Oftedal scoret bare ett mål mot Romania. Hun mener dog det var lite de kunne gjort annerledes taktisk.

VANSKELIG: Norge slet med å stoppe det rumenske maskineriet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Det er nesten det jeg synes er verst. Jeg vet ikke hva vi skulle gjort annerledes i forberedelsene, og da er det bare på oss å få det ut. Det klarer vi ikke, sier hun.

Camilla Herrem ble hentet inn til mesterskapet etter at Thea Mørk måtte dra hjem med en lårskade. Sola-spilleren innrømmer at Neagu ble en for tøff nøtt å knekke.

– Vi klarte å takle henne tidlig, men så løsnet det på andre siden. Da sprer det seg usikkerhet i laget. Hun skaper så mye, sier hun.

– Er grepene fra linja bra nok?

– Det har jeg ingen kommentar til.

– Hvis det bare var hun som scoret mye mål, så er det greit. Men det er flere. Vi fikk ikke fatt på det, sier Herrem.