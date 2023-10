– Nå har Norge rett og slett flaks, utbrøt NRK-kommentator Olav Traaen da Sandy Baltimore smalt et knallhardt skudd i stolpen etter 69 minutter.

Og det skulle heller ikke bli det siste gangen det smalt i stolpene.

For det så da stadig tøffere ut for Norge på gresset i franske Reims, der Nations League-kampen ble spilt tirsdag. Norge lå nederst i gruppen før kampen mot Frankrike og det så tøft ut for norsk poenghåp gjennom store deler av kampen.

– Her blir vi bare bombardert, tilføyde ekspertkommentator Bengt Eriksen senere.

Det kunne til slutt virke som ballen bare ikke ville inn i mål for Frankrike. For tre ganger smalt det i stolpene i 2. omgang.

Maren Mjelde i duell med franske Eugenie Le Sommer. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Og det ble til slutt påpekt at dette bare kunne betegnes som et fotballran i Reims.

– De rundspiller Norge etter alle kunstens regler, kommenterte Traaen i det kampen gikk mot overtid.

For det var ut fra kampbildet nesten ikke til å tro at Norge skulle klare poeng mot Frankrike etter det franske stormløpet.

Likevel var det det som skjedde da Norge spilte 0-0 mot Frankrike tirsdag.

– Det var knalltøft. Det kjentes ut som alle var ute i krigen, sier Mimmi Löfwenius til NRK etter kampen.

– Hadde vi flaks?

– Nei. vi hadde ikke det, sier hun og smiler.

– Heroisk

Med posisjon på bunn av tabellen i gruppen i Nations League var oppgaven klar, men vanskelig for Norge.

Norge trengte et godt resultat mot Frankrike, selv om det var en svært krevende oppgave. For Norge kjemper for å unngå nedrykk fra det øverste nivået i europeisk fotball. Dersom Norge klarer tredjelpass av de fire lagene i gruppen vil Norge kunne kjempe om å beholde plassen på øverste nivå og møte lettere motstand på veien mot neste EM-sluttspill.

De norske spillerne kjempet og kjempet gjennom kampen. Det ble belønnet med poeng. Foto: PASCAL ROSSIGNOL / Reuters

Bengt Eriksen påpeker at det i hans øyne er slik at det er resultatet som er godt, ikke prestasjonen. Samtidig påpeker at det fine med kjempeflaks er at det er lov.

– Det betyr veldig mye også hvis vi klarer å bruke resultatet for alt det er verdt mot Østeriske og Portugal. At det gir oss berettighet tro på at vi kan ta poeng, sier Bengt Eriksen etter kampen.

Det var nettopp denne kampen mot det franske stjernelaget, som var regnet som den tøffeste kampen denne høsten. Og det fikk Norge merke i Leif Gunnar Smeruds fjerde kamp som trener for det norske landslaget.

Red av stormen

Først red det norske laget av stormen den første halvtimen. Deretter ble en fransk nettkjenning annullert på overtid i første omgang. Det franske publikummet viste sin misnøye med avgjørelsen da lagene gikk til pause.

Men halvveis ut i 2. omgang stod det fortsatt også 0–0 i oppgjøret i Reims.

– Norge jobber heroisk med litt varierende kvalitet. Men det er mye vilje her, vurderte NRKs ekspertkommentator Bengt Eriksen underveis i kampen.

Blant annet skyldtes det at Norge fortsatt holdt nullen flere klasseredninger av Aurora Mikalsen i det norske målet. Flere ganger var hun i full strekk og holdt liv i det norske håpet om poeng.

Norge hadde lite å by på fremover. Samtidig slet Frankrike med uttellingen motsatt vei. Foto: PASCAL ROSSIGNOL / Reuters

Ikke minst virket det tøft for Norge med tanke på at de største profilene manglet. I tillegg har det siste året vært tungt for det norske landslaget.

På 14 kamper før møtet med Frankrike hadde Norge kun to seire det siste året.

– De bekreftelsene Norge har fått siste året er at det har gått skeis og det blir man stort sett lei seg av, sier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen underveis i kampen.

Nå kom likevel en opptur i Frankrike.

Må ha poeng

Selv om Norge fortsatt ligger sist i sin gruppe i Nations League.

Nå er Norge nødt til å levere mot Portugal og Østerrike denne høsten for ikke å rykke direkte ned fra nivå A. Å beholde plassen på nivå A er viktig. Det vil gi en lettere vei til EM i 2025.