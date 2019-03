Et tap ville nemlig betydd at både Sverige og Spania hadde fått en luke på seks poeng i kvalikgruppa, men nå er ikke alt håp ute. Men til tross for den sene utligningen, var det skuffede norske spillere på gressmatta etter kampslutt.

– Vi blir altfor passive, vi stopper å spille spillet vårt. Jeg tror ikke det var én pasning etter at vi scoret 2-0, sa Joshua King, som scoret Norges andre mål.

– Jeg er selvfølgelig skuffa. Vi skal ikke trenge å score fire mål for å vinne på hjemmebane.

Norge hadde nemlig tidenes sjanse til å ta skalpen på svenskene etter å ha ledet 2-0 til det 70. minutt.

Kollapsen så komplett ut da Robin Quaison sendte Sverige opp i ledelsen på overtid, men på overtid av overtiden kunne nemlig Ola Kamara utligne for Norge og sikre et viktig poeng i EM-kvalifiseringen.

– Det var egentlig en god følelse med en gang den traff hodet der. Man vet litt som spiss når du først får kontakt med ballen at den kommer til å treffe nettet, sa Kamara om den avgjørende scoringen.

– Men det er klart, du vet jo aldri om det kommer noen og blokkerer, så det var deilig å se den gå i mål.

REDDER NORGE: Langt på overtid satt Kamara målet som reddet ett poeng. Du trenger javascript for å se video. REDDER NORGE: Langt på overtid satt Kamara målet som reddet ett poeng.

Hyller Jarstein

Det er flere enn Kamara som får ros etter poengdelingen. Norges sisteskanse, Rune Almenning Jarstein, hadde flere viktige redninger og King mener at resultatet hadde vært annerledes uten sisteskansen.

– Jarstein var helt fantastisk i dag. Hadde vi ikke hatt en så bra keeper som Jarstein, så hadde vi tapt i andreomgangen i dag, sa King om Jarstein.

Først reddet han straffen fra den svenske kapteinen Andreas Granqvist, som likevel endte i mål da Viktor Claesson satte returen.

Og like etter at Sverige hadde redusert var de farlig nærme igjen. Quaison sendte en heading mot mål, men der viste Jarstein frem en redning av ypperste klasse. Med strak venstrearm slo han ballen over tverrliggeren og reddet Norge fra en foreløpig svensk utligning.

– Det er klart at vi blir reddet av en veldig god Rune Almenning Jarstein i mål, la Kamara til.

– Skulle vært annullert

Mot spillets gang, tok Norge ledelsen ved Bjørn Maars Johnsen like før pause. Omar Elabdellaoui slo inn, King skjøt og Johnsen pirket ballen over målstreken.

TV-bildene viste imidlertid at Johnsen stod i klar offside. Rasende svenske spillere spurtet ut mot dommerteamet på sidelinjen, men målet ble ikke annullert.

– Linjemannen glemmer at keeper er langt ute. Han er nok vant til at keeper står inne i mål. Det gjør han ikke her, og da er det bare en mann mellom mål og Johnsen, og da er det offside. Den skulle vært annullert, sa VGs Knut Espen Svegaarden til NRK i pausen.

LEDELSE: Johnsen sendte Norge opp i ledelse til pause. Du trenger javascript for å se video. LEDELSE: Johnsen sendte Norge opp i ledelse til pause.

Det var også svenskenes gode perioder i kampen at det løsnet for Norge i den svenske boksen. I et nydelig norsk angrep kunne Markus Henriksen til slutt dra seg forbi inne i sekstenmeteren og legge inn fra død vinkel.

Med 20 minutter igjen på et fullsatt Ullevaal, kunne King heade inn fra fem meter og doble ledelsen for Norge.

Etter det meldte svenskene seg på og snudde kampen. Først ved retur på straffe, deretter utligning og ledermål av Quaison. Til slutt var det Kamara som sikret Norge et poeng med en heading på overtiden av overtiden.

Likevel, både de norske og de svenske deppet på gressteppet etter at dommeren blåste av, og det var heller kanskje ikke så rart slik kampen utspilte seg.