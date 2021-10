Norge-profilen hylles – tror storklubber fikk opp øynene

Skadeforfall gjorde at Patrick Berg fikk sjansen fra start på den sentrale midtbanen. I det som bare var hans åttende landskamp, var Glimt-spilleren tidvis enorm ute på gresset i Istanbul.

Berg var trygg og god med ballen og fant stadig løsninger som satte opp gode Norge-angrep.

– Så lenge kreftene holdt var han veldig god. Men han begynte å få krampetendenser, da kom Fredrik Aursnes inn og løste det fint. Men Patrick var god, sier landslagssjef Ståle Solbakken på pressekonferansen etter kampen.

Han mener Berg bidrar med mye på den norske midtbanen.

– Han har ro, fremoverpasninger og posisjonsspill, mener Solbakken.

– Veldig solid, han er veldig rolig med ball og har full kontroll på midten, sier lagkamerat Kristian Thorstvedt til NRK.

Carl-Erik Torp er imponert. Foto: n24593

– Overmoden for større utfordringer

Patrick Berg selv var ikke tilgjengelig for pressen etter kampen fredag kveld, men NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp fulgte fredagens kamp fra tribuneplass i Istanbul.

Han lot seg imponere av det han fikk se av 23-åringen.

– Det må være hans beste landskamp. Han var en av hovedgrunnene til at Norge fremsto som et ballsikkert lag som kontrollerte kampen og frustrerte tyrkerne. Han slo knapt en feilpasning og var veldig smart hele veien, sier Torp.

Nå tror han Bodø/Glimt-spilleren er klar for større oppgaver. Torp spår at Berg snart kjøpes opp av en større klubb.

– Jeg blir veldig overrasket hvis dette ikke er hans siste sesong i Eliteserien. Han er overmoden for større utfordringer, mener Torp.

Avslo bud

VG skrev tidligere i høst at både Heerenveen og en gresk klubb har vært på banen for å sikre seg midtbanespilleren. Berg bekreftet da overfor avisen at Glimt hadde avslått et konkret bud.

NRK-ekspert Torp mener det nå handler om å finne hva som er riktig klubb når han først skal forlate Norge.

– Han trenger en klubb som passer ham, han trives åpenbart mest i en treer sentralt på midten, og han trenger å dra til et sted han får tillit, mener Torp.

Patrick Berg spilte med stor ro mot Tyrkia. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

– Ny norsk kjæledegge

Også på sosiale medier får Berg sin velfortjente hyllest etter fredagens kamp.

«En fryd å se Patrick Berg spille fotball. Vært klar for neste steg lenge nå. Etter første omgang i kveld så har nok markedsverdien hans økt ganske så greit» skrev tidligere toppspiller Roger Risholt på Twitter.

«I meget tøff konkurranse må Patrick Berg være beste Berg noensinne», mente Egil Østenstad, fullt klar over at Berg-slekta har fått frem en rekke fremtredende norske fotballspillere.

«Det der er en sterk landskamp av laget og gratulerer Patrick Berg med tittel som ny norsk kjæledegge» var dommen fra fotballkommentator Per Jarle Heggelund.

«Herregud for en spiller Patrick Berg er, styrer alt på banen ikveld!» skrev Glimt-spiss Amahl Pellegrino.

Neste landskamp spilles førstkommende mandag når Montenegro kommer på besøk til Ullevaal.

Med Morten Thorsby suspendert er det mye som tyder på at Berg får en ny sjanse fra start på den sentrale midtbanen.