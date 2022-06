Norge på vei mot første mesterskap på ti år etter seier i Finland

– Det er en ufattelig sterk prestasjon fra guttene. Det kostet mye, og vi har hatt en del sykdom som virker å ligge litt igjen. Det var tungt en stund, men hevet seg veldig. De spiller en voksen kamp og vinner veldig fortjent, sier landslagssjef Leif Gunnar Smerud til NRK.

Norge slet lenge med å bryte ned finnene, men så vartet Emil Konradsen Ceïde opp med litt fotballmagi.

Ceïde sendte Norge i ledelsen fra venstrekanten etter at han dro seg innover i banen og satte ballen i hjørnet.

– Han leter etter åpninger med dansetrinnene ute til venstre. Nå har han kommet seg inn rettvendt mot goalen. Han bare legger den i hjørnet på perfekt vis, sa VGs kommentator Vegard Aulstad.

DOMINANT: Ceïde var nok en gang sentral for Norges U21-lag. Foto: Annika Byrde / NTB

70 minutter ut i kampen gjorde Norge et taktisk bytte og sendte Norges første målscorer Ceïde ut. Inn kom venstrebacken Fredrik Oppegård.

Forsvarsspilleren ble til slutt den store helten som sendte Norge et stort steg i retning EM.

FORNØYD: Landslagssjef Leif Gunnar Smerud mener Norge vant fortjent. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

– Når det står så mye på spill så var man nervøs. Men de lå godt organisert, og de fikk mer krefter i andre omgang. Finland hadde press på seg, og de måtte vinne. Så vi tenkte hvis vi står av stormen, kommer vi til å vinne, sier Smerud.

Sist gang Norges U21-landslag deltok i et EM var tilbake i 2013.

Travelt for keeperne

Etter fem minutter prøvde Jørgen Strand Larsen seg på et skudd som fikk hjemmepublikummet til å våkne. Fra 25 meter smalt det fra Larsen. Den finske keeperen måtte ut i full strekk og fikk slått ballen ut til hjørnespark.

20 minutter senere var Norge nok en gang nærme scoring. Ceïde ledet an i en norsk kontring før Johan Hove til slutt fikk testet skuddfoten. Godset-spilleren med full kraft fra 20 meter, men Finlands keeper fikk slått den ut til innkast.

TRAVELT: Norges sisteskanse Kristoffer Klaesson hadde flere gode redninger. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Mot slutten av første omgang fikk Norges sisteskanse det mer travelt. Først kastet Kristoffer Klaesson seg over ballen etter en sjanse til hjemmelaget. Noen minutter senere vartet han opp med en kjemperedning etter en finsk heading.

I starten av andre omgang ble Klaesson nok en gang sentral for at Norge holdt nullen.

– Han er på rett sted til rett tid. Kudos til han for å posisjonere seg riktig, sa Aulstad.

Håp for EM-plass

På forhånd visste Norge at seier i de to siste kampene ville holde til EM-plass.

Tirsdag venter den avgjørende kampen i EM-kvalifiseringen mot Aserbajdsjan på Marienlyst stadion.

– Jeg tar ikke noe på forskudd. Vi har en jobb å gjøre og vi må gjøre jobben på tirsdag, og vi starter med det nå. Vi må gjøre en god prestasjon. Vi er på ingen måte i EM ennå, sier Smerud.

De ni gruppevinnerne og den beste andreplassen (ikke inkludert resultat mot sjetteplasserte lag) går direkte til EM. De åtte andreplassene går til playoff om de fire siste EM-plassene i et oppgjør over to kamper.

I Norges gruppe har seks lag kjempet om en kvalifiseringsplass, men bare Norge og Kroatia har i teorien fortsatt mulighet til å bli gruppevinner.