På stillingen 1–1 gikk Norges kaptein i bakken og man kunne umiddelbart se at han hadde det grusomt der han lå på gresset.

Idet ankelen gikk ut av normal stilling hugget det til i fjeset hans, og en kunne se Ødegaard hyle ut i smerte.

– Oi, det er et fælt overtråkk, sa TV 2s Jesper Mathisen da han fikk se hvordan ankelen ble vridd i duellen.

– Det gjør fryktelig vondt med en eneste gang, men det ser ikke bra ut akkurat nå, sier NRKs ekspert Kristoffer Løkberg.

Ville «ta» østerrikeren

Ødegaard trakk drakten over hodet, holdt seg for fjeset og skar grimaser som tilsa at han hadde store smerter.

BLE LIGGENDE: Martin Ødegaard var åpenbart i smerter etter ankelsmellen. Leo Skiri Østigård (nummer 4) ser oppgitt ut. Foto: Fredrik Varfjell / NTB TRØSTET: Erling Braut Haaland kom med noen trøstende ord i retning Norges landslagskaptein. Foto: Fredrik Varfjell / NTB BYTTET UT: Ødegaard ble med en gang byttet ut foran hjemmepublikummet på Ullevaal. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Østerrikes Christoph Baumgartner, som var i duellen med Ødegaard da han vred ankelen, ga ham et unnskyldende klapp på vei av banen.

Norges midtstopper Leo Skiri Østigård forteller at han ble rasende på Østerrikeren.

– Skaden til Martin Ødegaard, hvordan tar han det?

– Det var ikke helt godt det, så det ut som. Vi får virkelig håpe at det går fort over og at han er tilbake både for Arsenal og oss.

– Det så ut som det var en del frustrasjon der?

– Jeg synes det var mye rart der. Jeg skulle gjerne hatt en duell mot han som tok «Ødda» og fått sagt fra hvordan det er å få en tilbake.

– Hva skulle skjedd da?

– Jeg skal ikke si det her.

Det er fortsatt veldig tidlig å si noe om skadeomfang og hvor lenge Ødegaard eventuelt er ute. Førstkommende helg skal Arsenal møte Nord-London-rival Tottenham til storkamp i den engelske eliteserien.

– Er du sikker på at han spiller neste samling? spurte VG Ståle Solbakken etter kampen.

– Nei.

– Frykter du at ...?

– Det gjør jeg jo da, svarte Solbakken før spørsmålet ble ferdigstilt.

SJEF: Ståle Solbakken på vei inn til Ullevaal stadion. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Millimeter reddet Haaland-mål

Ti minutter gjensto da Haaland satte inn 2–1 på sitt mest «haalandske» vis.

Han satte ut rumpa, holdt forsvarsspilleren unna med armene, kriget ballen forbi ham og banket den i garnet bak den østerrikske keeperen.

Så ble han vinket av for offside. Men var han på feil side?

Det skulle videodommerne finne ut, en avgjørelse som tok lang tid.

To minutter og 34 sekunder var avgjørelsen klar: målet er godkjent.

– Det var lange minutter. Jeg trodde det var offside, og tenkte at det ikke ble mål. Så er det deilig at Erling får målet sitt også, sier Antonio Nusa til TV 2.

SNART MÅLKONGE: Erling Braut Haaland satte inn mål nummer 32 for landslaget. Nå er han bare ett mål bak Jørgen Juve som er mestscorende med flagget på brystet. Foto: Fredrik Varfjell / NTB FEIRINGEN: Etter en lang VAR-sjekk kunne Haaland knytte neven og sørge for Norge-seier i nasjonsligaen mot Østerrike. Foto: Fredrik Varfjell / NTB OMFAVNET: Kristian Thorstvedt var raskt borte hos lagkameraten da målet var et faktum. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Jeg er i dialog med dommeren også sier han fra starten at det er veldig marginalt, og så sier han på et tidspunkt at han tror at dette er i vår favør. Da begynner jeg å få ordentlig troen. Jeg ventet egentlig bare på at han skulle peke på midtstreken og godkjenne scoringen, det var en fantastisk følelse, sier Aleksander Sørloth til NRK.

– Det kan være et helt definerende øyeblikk for Ståle Solbakken og det norske landslaget. Den ventetiden må ha føltes som en evighet på den norske benken, sier NRKs fotballekspert og Viking-spiller Kristoffer Løkberg.

Drømmeuke

Norge tok ledelsen etter et nydelig angrep der Alexander Sørloth gjorde en enorm jobb før han serverte ballen til Felix Horn Myhre.

I sin andre landskamp scoret Brann-spilleren til 1–0 for Norge.

1-0: Felix Horn Myhre gratuleres etter 1-0-målet. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Drømmeuka for Felix Horn Myhre bare fortsetter. Var et av få lyspunkt i Kasakhstan, og setter 1–0. Sørloth skal ha mye av æren, sier Kristoffer Løkberg på NRKs radiosending.

Så slo Østerrike tilbake senere i 1. omgang. Det norske forsvaret hang ikke med og Marcel Sabitzer satte 1–1 mellom bena på Ørjan Håskjold Nyland.

1-1: Marcel Sabitzer (nummer ni, nesten bakerst) roses av lagkameratene etter Østerrikes mål. Foto: Terje Pedersen / NTB

Men Norge holdt unna og sikret seieren etter Haalands sene mål.

– Alt i alt var det en perfekt aften for det norske laget, og en etterlengtet opptur for alle som er glad i norsk fotball, sier Løkberg.