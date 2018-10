Norge oppgitt over tjuvtriks: – Vi får bli mer kyniske og ekle

– Vi fikk oss et lite sjokk forrige kamp. Vi visste at de hadde noen tjuvtriks, men ikke at de var så ille, sier Markus Henriksen til NRK.

Han snakker om tapet mot Bulgaria i september. En kamp hvor spesielt hjemmelagets uthaling av tid, og at spillere liggende på banen med «skader» kom i fokus.

I lørdagens kamp mot Kypros ble det gjentatt, og på stillingen 2–1 til Bulgaria kom det i tillegg en ekstra ball ut på banen. Det hadde Norge fått med seg.

– Det minner meg veldig om den kampen vi spilte. De har det i sitt DNA. Uansett hva man tenker om fair play, er det bare å beundre dem. Det er jo dommeren som setter nivået, men skal jeg gjette får vi se noen av dem igjen, sier Lars Lagerbäck om triksene på søndagen pressekonferanse.

DUELLER: Markus Henriksen kjemper om ballen i møtet med Bulgaria. En heller vanskelig oppgave. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Skal gi dem litt juling

Norge frykter uansett at Bulgaria vil spille å samme måte på Ullevaal tirsdag, men denne gangen er de bedre forberedt.

– Vi må gi mer f**n i hva de holder på med, påpeker Ole Selnæs.

– Det har dessverre blitt en del av «gamet». Vi kan bare fokusere på det vi får gjort noe med, vårt spill, men vi får kanskje være litt mer kyniske og ekle tilbake, mener Haitam Aleesami.

– Hvordan skal dere gjøre det?

– Hvis vi leder 1–0 så får vi drøye tiden litt, så de får smake sin egen medisin, foreslår backen.

– Snille som lam

OPPGITT: Joshua King reagerer i bortekampen mot Bulgaria. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Aleesami flirer litt etter svaret. For det er ikke «typisk norsk» å drive med lureri på en fotballbane.

– I Skandinavia er vi oppdratt altfor godt til å holde på sånn. Vi er jo snille som lam i Norge, det er en del av kulturen. I Europa merker man stor forskjell, og spesielt Bulgaria, sier lørdagens matchvinner, Selnæs.

– Der bør vi i Skandinavia bli bedre, selv om denne typen tjuvtriks ikke er noe som faller i god jord i min bok. Du skal tåle å gi en trøkk, og å få en trøkk. Du trenger ikke rulle rundt som om du er blitt påkjørt av en buss, sier Henriksen, godt bandasjert etter hodesmellen mot Slovenia.

Møtet med Bulgaria blir nærmest en gruppefinale for Norge.

– Det er viktig å gi dem ekstra juling, men på en fair måte. Forhåpentligvis klarer dommeren å gjennomskue tjuvtriksene, forklarer Henriksen.

– Vi må bare holde hodet kaldt, og scorer vi først blir kampen helt annerledes, tror Alexander Sørloth.

IKKE FORNØYD: Strahil Popov klaget da Kypros tok ledelsen lørdag. Foto: STOYAN NENOV / Reuters