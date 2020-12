Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det er rett og slett verdensklasse. En maktdemonstrasjon, oppsummerer NRKs ekspert Geir Oustorp etter norsk utklassing.

Håndballjentene har slitt mot Tyskland i mesterskapssammenheng tidligere, som da de tapte åpningskampen i EM for to år siden. Men i andre EM-kamp gikk de ut i et forrykende tempo. På én omgang scoret Norge hele 22 mål.

– Det er nesten så vi må kjøre denne kampen i sakte film, for man rekker jo ikke å få med seg det som skjer. Det går altså så fort, kommenterte TV3s Daniel Høglund.

Norge ledet 22–14 til pause, og ga seg ikke før det stod 43–23. 12 av målene kom fra Nora Mørk. Blant dem var også en flyver.

MYE Å JUBLE FOR: Med seieren er Norge sikret plass i hovedrunden. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Det er gøy å se at hun virkelig er tilbake. I dag er hun ikke bare servitør, men scorer også på egne sjanser, roser Oustorp.

– Jeg er absolutt i nærheten av toppnivået mitt i dag, erkjenner hun selv.

– Har ikke glemt gamle kunster

De to siste mesterskapene har gått uten Mørk i troppen. Flere kneoperasjoner har gjort at hun først kunne begynne å spille håndball i høst. Det er derfor blitt stilt spørsmål om Mørk vil prestere like bra som i tidligere mesterskap.

– Nå er du vil ikke usikker på formen lenger? spør TV 2 i den digitale pressesonen i Kolding.

– Det var ikke meg. Det var alle andre. Jeg har ikke glemt gamle kunster. Jeg har jo ikke ligget helt stille i to år, men trent masse for å komme tilbake på dette nivået. Jeg er sinnssykt glad for at jeg treffer så bra og blir satt i så mange gode situasjoner i dag, svarer Mørk, og fortsetter:

– Jeg har vært veldig rolig egentlig, selv om jeg har fått høre at folk har vært usikre på formen min og at jeg ikke har spilt så mye i høst, men jeg vet at det kommer. Og jeg elsker slike kamper. Det sitter liksom i ryggmargen.

Hyllet venninnen

Men det var kaptein Stine Bredal Oftedal som fikk prisen for beste spiller. Hun så litt overrasket ut.

– Jeg var glad selvfølgelig, men da vi stod der kom Noras navn opp, og hun scoret så mange viktige i dag. Men vi vil bare spille bra sammen, og det er ikke så viktig hvem som får den så lenge vi vinner kampene, sier Oftedal.

Og Mørk mener venninnen som fortjente den like mye som henne.

– Det er ikke bare målene som teller. Jeg blir satt i mange gode situasjoner, og Stine leverer rått. Hun er verdens beste håndballspiller, roser Mørk.

FIKK PRIS: Stine Bredal Oftedal fikk prisen for banens beste etter kampen. Foto: Vidar Ruud / NTB

Spilte på seg et større favorittstempel

Etter storseieren mot Polen uttalte Thorir Hergeirsson at han var misfornøyd med uttellingen på store sjanser. Da traff Norge på 69 prosent av skuddene. Lørdag så det bedre ut.

– Hvis de spiller som dette er det ingen andre lag i EM som er i nærheten. Rett og slett imponerende, sier Oustorp.

– Sånn som vi spiller i dag så tror jeg de fleste skal slite med å slå oss, sier Kari Brattset Dale til NRK.

– Det norske laget i dag har verdensklassespillere i alle posisjoner. Det er dobbelt dekning og et utrolig godt samspill. Vi prater godt samme, og det er moden gjeng. Jeg synes det er mer håndballforståelse i gruppa nå enn fra tidligere år, mener Mørk.

Både Katrine Lunde og Silje Solberg har ankommet Danmark, og vil bli vurdert inn mot kampen mot Romania mandag.