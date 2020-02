Norge møter Danmark før fotball-EM

Fuglsang: – Aldri møtt Ferrari

Den danske syklisten Jakob Fuglsang kommenterte i kveld doping-ryktene for første gang i et Instagram-innlegg.

– Jeg har aldri møtt doktor Ferrari. Jeg er ekstremt bekymret over at slike rykter kan bli spredd i pressen, skrev dansken.

Astana-syklisten hevder å ikke kjenne til en hemmeligstemplet rapporten fra sykkelsportens uavhengige antidopingenhet som knytter dansken til den livstidsutestengte dopinglegen. Fuglsang sier at det ikke er åpnet noen etterforskning mot ham av noen offisielle antidopingmyndigheter.