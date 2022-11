Norge slår svenskene 27–25 i nabooppgjøret i EMs hovedrunde.

– Hun har en tendens til å lukte når det er ekstra viktig

– Katrine er best mot slutten når vi drar ifra. Hun har noen vanvittige redninger som inspirerer og motiverer, forteller en fornøyd norsk landslagstrener til NRK etter kampslutt.

Katrine Lunde er kåret til banens beste spiller i Stožice Arena.

– Hun har en tendens til å lukte når det er ekstra viktig, og det viser hun her, sier NRK-ekspert Marit Malm Frafjord om Lundbys prestasjon.

Malm Frafjord mener Lunde har vært den store forskjellen på laga i andre omgang:

– Hun har hatt noen viktige og gode redninger. Og det har ikke vært på langskudd, det har vært på 100 % sjanser.

BANENS BESTE: Lunde reddet fire av fem skudd på mål på rad. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Banens beste spiller svarer heller nøkternt på hyllesten etter kampen:

– Det var tungt. Personlig var jeg ikke helt fornøyd med min egen taktikk, men heldigvis får jeg et par viktige redninger på slutten.

Lundes svenske lagvenninne i Vipers, Jamina Roberts, er tydelig skuffet etter kampen, men roser den norske målvakten:

– Katrine har en periode der hun stenger fullstendig, og gjør det veldig vanskelig for oss.

De norske lagvenninnene er også imponert:

– Man slutter aldri å bli imponert. Vi kan på en måte ikke regne med det, selv om vi vet at keeperne vi har er gode, men at de er så gode som de har vært i alle kamper nå er helt fantastisk, forteller Henny Reistad til NRK.

NORSK JUBEL: En fornøyd Thorir Hergeirsson etter en tøff kamp. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Høyt tempo

Svenskene går hardt ut i første omgang og Norge straffes av svenskenes tempo.

Til pause står det likt 13-13.

Ragnhild Valle Dahl fortalte til NRK i pausen at det som ventet var et høyt tempo:

– Det er mye fart. Begge lag kjører og er veldig ivrig på å løpe. Det er mye trykk og dueller hele veien. Så vi må stå i det og vise krefter.

– Sverige er absolutt et av de lagene med høyest tempo. Det er deilig å kjenne på, sier Nora Mørk til Viaplay etter kamp.

I den norske timeouten i det 59. minutt ba Mørk laget om å ta det med ro:

– Vi måtte forsøke å beholde roen litt, og være kalde til slutt. Det er utrolig deilig og sykt gøy med en seier.

– Jeg synes vi står godt i kampen. Vi klarer å være tålmodige. Vi er gode til å bruke tid, samtidig som vi spiller på fart og vår identitet. Også kommer vi ikke utenom Katrine som preger kampen i veldig stor grad, sier Reistad til NRK.

TØFFE DUELLER: Vilde Ingstad holdes av Anna Lagerquist og Jamina Roberts Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Svensk toppscorer

Jenny Helen Carlson er første omgangs store spiller med seks scoringer, og det norske forsvaret sliter med hindre henne. Totalt setter hun inn ni mål og blir kveldens toppscorer.

– Mye ligger i å stoppe Jenny Carlson. Hun får gjøre som hun vil i det svenske angrepsspillet, og der må Norge følge med litt, sa Malm Frafjord i pausen.

Det klarte de norske damene, og Henny Reistad ble Norges toppscorer med syv mål.

Det kommer også godt med at Nora Mørk fortsetter sin feilfrie rekke med sjumetere og at svenske Nathalie Hagman bommer på to straffer på Silje Margaretha Solberg.

– Det er godt å få hjem seieren etter en tøff kamp, sier Thorir Hergeirsson til NRK.