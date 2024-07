– Jeg er skuffet over å miste tre poeng så sent. Det er trist, spesielt med sjansene vi hadde. Vi burde avgjort kampen før, men det ble ni minutter overtid. Jeg vet ikke hvor de kom fra, for det virket som mye for meg. Likevel må vi stå kampen ut, og det gjorde vi ikke, sier landslagssjef Gemma Grainger til NRK etter kampen.

For åtte minutter på overtid satte Emma Koivisto inn utligningen for finnene.

– Jeg spurte fjerdedommer om hvor de ni minuttene kom fra, for det var veldig lenge, men vi kan ikke kontrollere det, jeg kan ikke kontrollere dommerne, men jeg er skuffet over å miste seieren så sent, fortsetter hun.

Vanvittige jubelscener utspilte seg i den finske leiren.

DEPPET: Caroline Graham Hansen og Vilde Bøe Risa var tydelig skuffet etter utligningen på overtid. Foto: BILDBYRÅN

Ingrid Syrstad Engen reagerte også da tavla med overtidsminutter ble vist.

– Den første tanken var at det var mye.

Guro Reiten ville ikke bruke energi på dommerens avgjørelse.

– Det er en kamp med mye stopp. Vi må bare følge reglene og spille ferdig kampen, sa Reiten etter kampen.

Finlands mål gjorde Norges vei til EM vanskeligere.

GLAPP PÅ OVERTID: Cecilie Fiskerstrand måtte hente ballen ut av nettet etter at finske Koivisto satt den under hennes høyre ben. Foto: Jussi Nukari / NTB

– Vi hadde sikret oss å unngå den fjerdeplassen, som gir direkte nedrykk. Nå blir det enda mer spennende med den kampen mellom Italia og Nederland senere i kveld, sier NRKs ekspert Carl Erik Torp.

I stedet for åtte poeng og tabelltopp, ligger nå Norge på seks poeng. Nederland leder med 8 poeng. Italia og Finland har begge 5 poeng.

De to beste i gruppa går videre. Blir Norge nummer tre eller fire vil de gå til playoff.

Tar på seg skylden

Tuva Hansen tar på seg skylda for at Finland slapp til så sent i kampen.

TAR SKYLDEN: Tuva Hansen var tydelig om egen prestasjon etter kampen. Foto: BILDBYRÅN

– Jeg kan legge meg flat på den, helt klart. Det føles skamdrit. Vi vet hva som står på spill.

Karina Sævik er usikker på hvorfor Norge lot Finland ta mer over i andre omgang.

– Det stemmer ikke når vi kommer ut til andreomgang, erkjenner hun.

Hun hadde selv en kjempesjanse, men skuddet gikk over.

– Den skal sitte, det er et gratismål. Det er jo enda verre når vi ikke vinner, men jeg var sikker på at det skulle komme flere sjanser, for vi hadde såpass overtaket, sier Sævik, som lover at Norge vil omstille seg bra til den viktige kampen mot Nederland.

Kjempebom av Sævik: – Der skal det være 2-0 Du trenger javascript for å se video.

Sterk åpning

Norge tok ledelsen etter kun sju minutter.

Den finske målvakten bokset ballen ut etter et hjørnespark. Der sto Guro Reiten klar og bredsidet ballen i lengste hjørnet etter en fin bue over målvakt.

– Vi etterlyste henne før kamp, sa Torp.

ENDELIG SCORING: Før kveldens kamp hadde ikke Guro Reiten scoret på åtte kamper. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Det var nemlig hennes første mål på landslaget på ett år. Sist gang hun fant nettmaskene var under fjorårets verdensmesterskap.

Før kampen ble Reiten spurt om scoringstørken.

– Jeg liker jo å sette opp andre, så kanskje jeg må avslutte litt mer enn jeg har gjort.

LEDERMÅL: Denne scoringen av Guro Reiten etter 7 minutter gjorde at Norge ledet helt til overtiden. Du trenger javascript for å se video. LEDERMÅL: Denne scoringen av Guro Reiten etter 7 minutter gjorde at Norge ledet helt til overtiden.

Har savnet identitet

I forkant av kampen har landslagstrener Gemma Grainger måttet tåle en del kritikk.

Torp sa før kampen at han savner en tydeligere identitet i Norges spillestil.

– Vi så noen tydelige tegn under Grainger i starten. De spilte direkte med et tydelig høyt press. Men i de siste kampene har det vært ganske fraværende og vi har vært underlegne.

Torp mener laget kanskje har blitt litt feigere.

MÅTTET TÅLE KRITIKK: Gemma Graingers Norge har fått kritikk etter to svake kvalifiseringskamper mot Italia. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Tidligere landslagsspiller Anja Sønstevold satt i NRKs studio under sendingen. Da hun tidligere i år var på samling under Grainger ble hun positivt overrasket over den tydelig spillestilen. Men hun var enig i at pilen nå pekte feil retning.

– I de to siste kampene mot Italia har de ikke fått det til å sitte.

Generalsekretær i Norges Fotballforbund Karl Petter Løken sa før kampen at de har tillit til Grainger.

– Hun står fjellstøtt. Vi er godt fornøyd med hva hun har tilført så langt, sa Løken.

Norge møter Nederland på tirsdag i den siste kampen i kvalifiseringen.