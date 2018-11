Norge med utstyrsblemme – visste ikke om ny regel

– Det kom som et sjokk for oss gutta at vi plutselig skal begynne med hjelm på lagsprinten, forteller Bjørn Magnussen.

Sammen med Henrik Fagerli Rukke og Håvard Holmefjord Lorentzen gikk han Norge inn til andreplass på søndagens lagsprint.

SKEPTISK: Bjørn Magnussen sier det sjelden er hodeskader på lagsprint, og at det derfor er unødvendig med hjelm. Foto: Viljam Brodahl / NRK

Men det var ikke gitt at det skulle skulle ende såpass bra etter forvirringen i forkant.

Det internasjonale skøyteforbundet (ISU) innførte nemlig en ny regel før sesongen, som gjør at skøyteløperne må ha på hjelm på lagsprint.

– Vi hadde ikke fått noe beskjed om det fra lagledelsen, så vi kom ned hit med hette som i alle andre løp, sier Magnussen.

– Burde ikke kommet overraskende

Leder for den tekniske komiteen i ISU, Alexander Kibalko, forteller til NRK at de sendte ut informasjon om den nye regelendringen allerede 29. august i år.

– Grunnen til at vi har innført denne regelen er først og fremst sikkerhet. Vi hadde en alvorlig skade på lagsprinten under EM i fjor, så det fikk oss til å ville innføre denne regelen.

Norges assistenttrener, Edel Therese Høiseth, innrømmer at den norske leieren har sovet i timen.

– Det burde vel ikke komme overraskende ettersom det står i ISUs regelement, men det gjorde det.

Også Håvard Holmefjord Lorentzen forteller at nordmennene ble tatt på senga.

– Vi skulle helst fått med oss dette her på forhånd. Alle andre nasjoner klarte jo det.

Misliker regelen

Ren flaks gjorde at nordmennenes hjelmproblem løste seg.

Camilla Lund og Sofie Haugen skulle gå fellesstarten hvor det lenge har vært pålagt med hjelm, og hadde derfor to stykker å låne bort til sine lagkamerater. En tredje hjelm fant en i trenerteamet på en lokal butikk i Obihiro.

– Men jeg håper ikke det blir vanlig med hjelm i de andre disiplinene, for da kan det bli vanskelig å slå verdensrekorder, fastslår landslagstrener for allrounderene, Bjarne Rykkje.

Høyere luftmotstand gjør at skøyteløperne går saktere, og derfor er det mange i den norske leieren som irriterer seg over det nye påbudet.

BEST UTEN: Martine Ripsrud (t.v.) og Hege Bøkko er skeptiske til det nye hjelmpåbudet. Foto: privat

– Vi synes det er litt merkelig at de tar inn hjelm før kuttsikre drakter. Vi setter pris på at de tenker på sikkerheten, men akkurat her føler jeg de starter i feil ende, sier Hege Bøkko etter søndagens lagsprint der hun for første gang brukte hjelm på is.

For Bøkko, Martine Ripsrud og Anne Guldbrandsen endte lagsprinten i Japan med åttendeplass.