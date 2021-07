Montenegro – Norge: 23–35

Norge åpnet de første minuttene solid, og tok tidlig en 4-2-ledelse i den tredje gruppespillskampen i OL. Minutter senere ledet Norge 5-4, men så begynte de norske kvinnene å bomme. Og bomme. Og bomme.

I løpet av de siste drøyt 20 minuttene av den første omgangen, scoret Norge bare åtte ganger.

– Det begynner sånn som det egentlig var lagt opp til. Montenegro kommer fra tap mot Japan og ville reise seg. De kommer også med selvtillit siden de slo oss i mars, og de hadde lyst til å ta skalpen nå og. De begynner bra og spiller godt, sier landslagssjef Thorir Heirgeirsson til NRK etter kampen.

– Mye å gå på

Det var generelt lite som fungerte i den første omgangen for kvinnene. Stine Bredal Oftedal skjøt på et tidspunkt fem-seks meter over målet etter at hun glapp ballen i det hun avsluttet.

– Spillet sitter godt, men det er litt høye skuldre og vi vil så himla mye. Så vi brenner litt mye og scorer vel bare på halvparten av sjansene i første omgang, oppsummerer landslagssjefen.

Og som et bilde på at ting ikke fungerte: Med en spiller utvist rett før pause, tok Norge ut keeper i et angrep. Norge klarte ikke score på angrepet, og da keeper skulle byttes inn igjen, gjorde Norge et feil bytte. Dermed måtte de spille fire mot seks spillere i en periode.

– Det er mye å gå på. Spesielt i uttellingen. Det er der vi har slitt mest, mente NRKs håndballekspert, Håvard Tvedten, i pausen.

SKADET: Henny Reistad spilte en meget god kamp for Norge, og ble delt toppscorer med syv mål. Mot slutten av kampen måtte hun ut med skade. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Det stod 13–13 etter den første omgangen. Mats Olsson i det norske trenerapparatet, mente akkurat det var positivt.

– Vi har ikke gjort noen optimal førsteomgang, hverken fremover eller bakover, men vi har 13–13 likevel. Vi ser positivt på det. Vi syns Montenegro har spilt ganske nært sitt toppnivå, mens vi ikke har det, så da tenker vi at vi har gode muligheter i andreomgang, sa Olsson til NRK i pausen.

– Det er klasseforskjell

Den analysen fra Olsson viste seg å bli helt korrekt. I løpet av de første ti minuttene etter pause, scoret Norge ni mål, mot Montenegros fire.

Plutselig satt skuddene, samspillet og forsvaret. Til og med fra vingen, hvor Norge har slitt litt tidligere i mesterskapet, rant målene inn.

– Nå er vi bedre i forsvar, bedre i angrep, bedre i mål og bedre over hele linja. Det er klasseforskjell, mente ekspert Tvedten.

Til slutt vant Norge med godt over ti mål, og fikk også gjort en del bytter mot slutten av kampen.

– Vi scorer 22 mål i andreomgang. Vi knuser dem i andreomgang. Det er en maktdemonstrasjon av de norske håndballkvinnene, som har fått en perfekt start på OL. Montenegro faller som et korthus i andreomgang. De norske damene viser at de ikke skal være bekjent av dette, og setter opp et helt annet tempo i andreomgang, mener Tvedten.