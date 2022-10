Norge med sensasjonell seier mot Nederland – hylles av NRKs ekspert

– Dette er den beste kampen vi har spilt mot god motstand på en god, god stund, sier Carl-Erik Torp om sensasjonen i privatlandskampen mot Nederland.

Norge hadde en meget tøff opplevelse forrige gang de møtte nederlenderne. I det som var avskjedskampen til Ingrid Moe Wold, gikk de på et ydmykende 0-7-tap.

Men denne gangen ble det noe helt annet for de norske spillerne. De sjokkerte Nederland, og vant til slutt 2-0 på bortebane mot VM-finalisten i 2019.

– Det er imponerende hvor stor forskjell det er fra de andre kampene, sier Torp etter kampen.

Mener ting kan forbedres

De norske spillerne var godt fornøyd etter kampen, men Vilde Bøe Risa påpekte at det fortsatt er en del arbeid som gjenstår.

– Vi matcher dem i duellene. Det var deilig å kjenne på fysikken og nivået, men så har vi en del å jobbe med, sier Risa til NRK.

Hun mener det defensive arbeidet var bra, men fremover i banen mener bergenseren ting kan bli enda bedre.

– Vi må absolutt se på relasjonene offensivt, sier Risa.

Fredag tapte det norske laget 1-4 mot Brasil på Ullevaal. Denne gangen så det meste ut til å stemme mye bedre.

– Det gjør vi får en god avslutning på samlingen. VI var enige om å steppe opp fra forrige kamp, og det synes jeg vi klarte i dag, sier Sophie Román Haug.

TILBAKE: Vilde Bøe Risa fikk en flott opplevelse i sitt comeback for Norge. Foto: JESPER ZERMAN / BILDBYRÅN

Hege Riise er svært imponert over sine spillere.

– Vi følger kampplanen. Vi hadde et mål om å holde nullen, det klarer vi. Vi hadde et mål om å komme inn bak dem, det klarer vi på flere måter. Og det å score mål og skape sjanser. Så vi får sjekket alle de, sier Riise til NRK.

Hun forteller at de måtte jobbe med tvilen som kommer når man taper som mot Brasil.

– Vi må bygge oppunder det vi skal få til. De leverer til punkt og prikker i dag, sier den norske landslagssjefen.

TRIUMF: Hege Riises Norge imponerte i Haag. Foto: Lise Åserud / NTB

Norsk press fra start

Norge kom med et tidlig skremmeskudd etter få minutter spilt. Det var Haug som stormet mot målet til Nederland, men ble stanset i siste liten av en nederlandsk stopper.

NRKs kommentatorer mente situasjonen var mildt sagt interessant, fordi de stilte spørsmål ved om hun ble fratatt en åpenbar målsjanse.

– Det touchet (til Haug) er på vei bort fra mål, og det er derfor dommeren gir gult istedenfor rødt, sa Torp.

Men han innrømmer at det var marginer på Nederlands side.

– Det er helt i grenseland, og det hadde kanskje ikke vært noe å si på rødt heller, sa NRKs fotballekspert.

FELT: Sophie Román Haug var nære på å få en stor sjanse tidlig i kampen. Foto: Lise Åserud / NTB

– Hva skjer nå, da?

Så tok Nederland over. De oransje fikk to store muligheter på kort tid, og med kvarteret spilt var Norge heldige som ikke lå under.

I andre omgang var de imidlertid bedre. Norge og Amalie Eikeland fikk en gigantisk sjanse da kantspilleren banket til fra distanse, og ballen gikk i tverrligger og ut.

Det ble altså ikke siste visitt i Nederlands felt. For Haug sørget for en knallsterk norsk ledelse. Det skjedde etter å ha fått et presist innlegg fra Julie Blakstad på venstrekanten.

– Hva skjer nå, da? Plutselig stemmer alt for de norske spillerne, sa en forbløffet Torp.

Og noen minutter senere skulle nesten hele stadion bli stille. For et smart innlegg av Eikeland traff foten til tidligere LSK- og Vålerenga-spiller Sherida Spitse. Ballen trillet i nettet, og dermed ledet de norske 2-0 i Haag.

Det ble sluttresultatet, og dermed fikk de en fin revansje fra 0-7-tapet i 2021.