Dette betyr Norges nye Qatar-markering

Det er ikke kommet en offisiell forklaring fra landslaget, men de fem fingrene er den internasjonale logoen for menneskerettigheter.

Dette er tidligere brukt i protestaksjoner flere steder i verden. Gjerne som et avtrykk på enten t-skjorter eller plakater.

Logoen ble født i 2010, og målet var å ha et internasjonalt kjennemerke i kampen for menneskerettigheter.

Nederland fulgte etter

Ståle Solbakken varslet på forhånd at de «hadde planer» også før Tyrkia-kampen.

Under oppvarmingen bar landslagssjefen og spillerne budskapet fra onsdag: «Human rights on and off the pitch», altså «menneskerettigheter på og utenfor banen».

Litt senere, under nasjonalsangen, forlenget Norge budskapet med: «Norge. Tyskland. Neste?» mens spillerne viste fem fingre.

Torsdag slo altså stormakten Tyskland følge.

Samtidig markerte også Nederland før kampen mot Latvia lørdag. De oransje bar svarte t-skjorter med budskapet: «Football supports change» (fotball støtter endringer).

FULGTE ETTER: Her er de nederlandske spillerne før kampstart mot Latvia. Foto: Peter Dejong / AP

– Hører neppe på noen

Nå som stadig flere slutter seg til protestene, er spørsmålet hva som foregår bak kulissene i Fifa.

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt tror det mektige forbundet foreløpig ikke føler et press for å handle overfor Qatar.

– Vi er på et bevisst-nivå mer enn et press-nivå. De hører neppe på noen, men det må vel komme noen symbolhandlinger fra FIfa hvis dette fortsetter å spre seg. Det er fortsatt ingen som har nevnt Fifa eller Qatar eksplisitt. Det er en slags terrorbalanse, at nasjonene får lov til å holde på så lenge de ikke går for langt, sier Saltvedt.

Fifa bekreftet torsdag at de ikke ville reagere mot Norge.

Lørdag har NRK stilt Fifa flere spørsmål i forbindelse med den økende motstanden – foreløpig uten svar.

Generalsekretær Jon Peder Egenæs i Amnesty International Norge er overbevist om at protestene vil ha effekt.

– Nå sprer det seg, og store fotballnasjoner som Tyskland og Nederland følger etter. Det betyr noe for Fifa, som er de som må legge frem krav, og det merkes i Qatar. Om det blir endringer, vet vi ikke, men det kommer til å bety noe. Det viser at fotballen krever endringer, sier Egenæs.

STARTSKUDDET: Slik markerte det norske landslaget mot Qatar før kampen mot Gibraltar onsdag kveld. Du trenger javascript for å se video. STARTSKUDDET: Slik markerte det norske landslaget mot Qatar før kampen mot Gibraltar onsdag kveld.

Dansk varsel

Danmark, som møter Moldova søndag, varslet i dag at også de vil markere sin motstand mot Qatar.

De danske spillerne ønsker imidlertid ikke å avsløre hvordan markeringen blir.

LAGT MERKE TIL: Den norske markeringen fikk stor oppmerksomhet internasjonalt. Her fra The Guardian. Foto: Skjermdump fra The Guardian

Kommunikasjonssjef Jakob Høyer opplyser at det er spillerne, og ikke forbundsledelsen, som har framsatt ønsket om markering.

– Dere får se hva det er i morgen, sa Kasper Schmeichel.

– Vi er blitt plassert i en situasjon der vi skal ta stilling til noe andre har tatt et valg om før oss. Vi har ventet med å gjøre noe for å bli klokere rundt situasjonen. Vi har blant annet hatt et møte med Amnesty, og så har vi snakket om hva vi skal gjøre, forklarte Leicester-keeperen.