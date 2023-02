Klæbo gikk Norge inn til gull på lagsprinten: – Det er klasseforskjell

Klæbo og Pål Golberg hadde et enormt favorittstempel før søndagens lagsprint og den norske duoen innfridde på strålende vis.

Det norske laget gikk i tet gjennom hele rennet og på Golbergs siste etappe skaffet han Norge et lite forsprang ned til Frankrike og Italia.

Jouve måtte tidlig innse at han ikke hadde mulighet til å hente nordmannen, mens Pellegrino klarte å hente inn Klæbo.

– Han sluker faktisk Klæbo her, utbrøt NRKs ekspertkommentator Torgeir Bjørn.

Inn mot oppløpet rykket Klæbo fra og gikk inn til gull, foran Italia og Frankrike.

– Det er klasseforskjell, sa Bjørn.

– Pellegrino var veldig sterk. Ingen tvil om det. Men da gjør jo Johannes et smart trekk igjen og roer ned. Og så har han dobbeltdansen fra siste sving som ingen tar han på. Det ble spennende en stund, men jeg hadde troen, sier sprinttrener Arild Monsen.

Gullet er Klæbos åttende VM-gull. På herresiden er det kun Bjørn Dæhlie (ni VM-gull) og Petter Northug (13 VM-gull) som har vunnet flere gull. For Golberg er det hans andre VM-gull, etter at han for to år siden var med på det norske stafettlaget som tok gull.

Fikk revansje for ti år gammelt mareritt

Nesten på dagen for ti år siden, 24. februar 2013, opplevde Golberg en av sine verste dager som skiløper.

Da gikk han lagsprint sammen med Petter Northug, men den tilsynelatende ustoppelige duoen nådde aldri finalen etter at Golberg møtte veggen i semifinalen.

– Det føles helt for jævlig. Jeg synes det gikk greit og så var det plutselig helt mørkt, sa Golberg for ti år siden.

Søndag kom revansjen med et suverent VM-gull på lagsprinten i Planica.

– Golberg får en oppreisning fra det som skjedde i 2013. Nå gjør han alt rett og tar et fortjent gull sammen med verdens beste ankermann, Johannes Høsflot Klæbo, sier Bjørn etter rennet.

Sprinttrener Monsen er også meget fornøyd med Golbergs innsats.

– Det var glimrende. Det var så solid og bra. Han var så sikker før han skulle ut på den siste etappen. Han kjente han hadde kontroll på gruppen sin, sier han.

Suverent best i kvalifiseringen

Klæbo og Golberg var de to raskeste i kvalifiseringen og sørget for at det norske favorittstempelet ikke ble noe mindre før selve finalen.

Der var det først og fremst én ting Golberg fryktet.

– Det jeg frykter mest er uhell. Det er 15 lag. Det er noe nytt. Det er mye som kan skje i en lagsprint, så det er først og fremst det, fortsetter han, vel vitende om at det var mye knall og fall på sprinten tidligere i mesterskapet.

Norge har nå vunnet de fem siste lagsprintene for herrer i mesterskap, med seier i OL i 2018, VM i 2019 og 2021, OL i 2022 og VM i 2023. Klæbo har vært med på samtlige av de fem gullene.

