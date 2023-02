Nesten på dagen for ti år siden, 24. februar 2013, opplevde Pål Golberg en av sine verste dager som skiløper.

Da gikk han lagsprint sammen med Petter Northug, men den tilsynelatende ustoppelige duoen nådde aldri finalen etter at Golberg møtte veggen.

Søndag virker Golberg enormt sterk, og leverte prologens nest beste tid beste tid. Hans plan er å gå tøft i finalen.

– Jeg er jo blant de bedre distanseløperne. Så jeg bør vise mine styrker på en slik etappe, sier Golberg til NRK.

I FORM: Pål Golberg. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det viktigste er å unngå trøbbel. Det jeg frykter mest er uhell. Det er 15 lag. Det er noe nytt. Det er mye som kan skje i en lagsprint, så det er først og fremst det, fortsetter han, vel vitende om at det var mye knall og fall på sprinten tidligere i mesterskapet.

Også sprinttrener Arild Monsen frykter at det kan oppstå kluss når så mange lag skal gå lynraskt tett i tett.

– Jeg krysser fingrene. Sist torsdag var det bare en ting jeg var nervøs for og ville unngå, det var uhell. Slik gikk det ikke, sier han.

Derfor støtter han Norges plan om å gå hardt i tet.

– Det skaller av litt underveis. Jeg tror ikke det kommer så utrolig mange inn akkurat likt. Vi skal ta minst mulig sjanser og gå på, forteller Monsen.

I en prolog er det ingen som kan forårsake uhell for andre, og Johannes Høsflot Klæbo imponerte i kjent stil med prologens beste tid. Nesten tre sekunder foran lagkamerat Golberg.

Norge er regjerende mester på distansen fra 2021, den gangen med Erik Valnes som Klæbos makker.

Menn

Kalvå slo lynrask svenske

Anne Kjersti Kalvå imponerte under kvinnenes prolog. 30-åringen har aldri gått en lagsprint tidligere i karrieren, men ble valgt ut til å representere Norge sammen med Tiril Udnes Weng.

Der gikk Kalvå en raskere prolog enn den svenske sprintstjernen Emma Ribom.

– Det er bra på en rask runde som dette. At det er flere runder i en finale er jo bare en fordel for utholdenhetssterke Kalvå, kommenterte NRKs Torgeir Bjørn.

NRKs langrennsekspert Therese Johaug spekulerer i om Ribom kan ha tatt det litt med ro og kontrollert inn til en brukbar tid.

IMPONERTE: Anne Kjersti Kalvå. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Jeg er litt overrasket over at Emma Ribom er såpass langt bak i mål. Så er jeg litt usikker på om de kanskje kjører litt taktikk her på at de vil spare litt krefter til en finale. Kanskje hun ikke går alt hun har. Hvem vet? sier Johaug.

Udnes Weng fulgte opp med en ennå sterkere tid enn lagvenninnen og den femte raskeste totalt sett.

– Jeg synes det var en bra prolog av både meg og Tiril i dag. Vi er på hugget i dag og har lyst til å være med og fighte helt oppi der. Det som møter oss etterpå nå tror jeg skal passe oss enda bedre. Jeg gleder meg skikkelig til å se hva dagen bringer, sier Kalvå om lagets forutsetninger.

Jonna Sundling klinket til med dagens beste prolog, og sørget samtidig for at Sverige var best sammenlagt. USA snek seg også inn foran Norge på resultatlistene, men tredje beste prologtid ga håp om en norsk medalje.

Sverige har vunnet lagsprinten de to siste verdensmesterskapene. I 2021 var ikke Norge engang på pallen.