– De har mistet sin mest sentrale spiller, mens vi har fått tilbake våre. Jeg hadde blitt skuffet om vi ikke klarte å vinne i dag, sier Nora Mørk.

Norge hadde aldri tapt for Nederland før de ble slått 30–28 i VM i Japan for et år siden. Da ble Nederland verdensmestere, og de norske håndballkvinnene måtte ta til takke med den sure fjerdeplassen.

I årets EM ser det annerledes ut. Norge fikk motstand i starten, men rykket ifra inn mot pause. Til slutt vant de med sju mål, og står med seks poeng i hovedrunden. Nederland står fortsatt med to, og veien til semifinale er lenger unna.

De norske spillerne følte dog ikke alt gikk som ønsket.

– Det er en litt merkelig følelse. Jeg følte kampen gikk litt i «slow motion» av en eller annen merkelig grunn. Det gikk fint i starten, men de er gode på utspill til kant som er litt vanskelige å ta, forteller Marit Malm Frafjord.

– Det var en lang kamp. Det blir litt sånn når man har kontroll. Andre omgang er veldig, veldig treg. Vi var gira på å bli ferdig. Noen kamper er sånn, sier toppscorer Nora Mørk.

TØFFE TAK: Stine Bredal Oftedal kjemper for ballen. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Tror ikke de er glad i meg

Norge løp motstanderen nærmest i fillebiter, og med godt forsvarsspill slapp de bare inn 10 mål den første halvtimen. Nora Mørk og Stine Bredal Oftedal hadde scoret ni av Norges 16 mål.

– Det er klasseforskjell på Norge og de andre lagene de spiller mot. Når de kobler på turboen, er det ingen som klarer å stoppe dem, sier NRKs ekspert Geir Oustorp.

Mørk både skaffet og scoret på fem av seks straffer.

– Det er forståelig at de nederlandske spillerne ser frustrert ut, kommenterte Patrick Sten Rowlands da det nærmet seg pause.

– Jeg tror ikke de nederlandske spillerne er så glad i meg, for jeg roper og skriker mye, innrømmer Mørk.

Også etter pause var det synlig forskjell på lagene, og Norge var oppe i en 11-målsledelse med under en halv omgang igjen. Thorir Hergeirsson benyttet anledningen til å gjøre flere bytter, men til tross for litt rot, var det for sent for Nederland å snu det.

– Det var noen ting som ikke fungerte på topp i dag. Det gikk litt saktere enn vi forventet fra begge lag egentlig. Det er veldig bra å vinne med sju mål da, sier Frafjord.

UNG STJERNE: Henny Reistad imponerer i EM. Foto: Vidar Ruud / NTB

Norges neste EM-kamp er mot Kroatia på lørdag klokken 18.15.