Da Norge gikk opp i en 21–17 ledelse ti minutter ut i andre omgang mot Sverige, tok den svenske treneren en time out. Etter dette valgte de å ta ut målvakten i angrep, slik at de kunne spille i overtall syv mot seks mot Norge.

På de siste 20 minuttene vant svenskene 13–9, og sikret seg et uvurderlig poeng i kampen om plass i VM-sluttspillet.

– Å spille syv mot seks var taktisk lurt i denne kampen. Når man ligger under med fire mål må man prøve noe, og det lykkest Sverige med 100 prosent i dag. En genistrek av Sveriges trener, sier NRKs håndballekspert Geir Oustorp.

GENISTREK: Sveriges trener Tomas Axner hylles for de taktiske grepene han tok i andre omgang. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Ingen overraskelse

Veronica Kristiansen peker også på syv mot seks spillet som en av nøklene til at Sverige klarte å kjempe seg tilbake i kampen.

– De spiller ekstremt effektivt og godt, og vi klarer ikke å justere oss i forsvaret. De splitter oss veldig. Vi fikk ikke samlet oss og være kompakte i forsvaret, sier hun til NRK etter kampen.

– Vi sliter med å styre de dit vi vil. Midtbacken får spille ballen dit hun vil, de får dratt oss litt, så får de avslutninger fra alle posisjoner. Det gjør at det ikke er så lett å vite hva man skal gjør til neste gang, sier Henny Reistad.

Thorir Hergeirsson under Norges kamp mot Sverige. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Men selv om trekket snudde kampen de siste minuttene, vil ikke landslagssjef Thorir Hergeirsson si at det tok det norske laget på sengen.

– Sju mot seks kan komme når som helst, så det er ingen overraskelse. Men det er godt gjennomført. Noen ganger lykkes lag med det, og andre ganger blir det fiasko fordi de kaster bort ballen og motstander skårer i tomt mål, sier han til NRK.

Hektisk avslutningsminutt

Men selv om Norge ikke fikk helt kontroll på Sverige i spill syv mot seks, ledet Norge med to mål da ett og et halvt minutt gjenstod av kampen. Da tok Sverige en timeout, før de reduserte ledelsen til ett mål.

Med under ett minutt igjen på klokka valgte Hergeirsson ikke å legge timeout-kortet på bordet. Det overrasket ekspertene.

– Han har bare brukt én timeout i løpet av kampen. Svenskene har brukt tre. Norge har ballen når det er igjen ett minutt. Det virker ikke som de helt har en plan med det siste angrepet, sa Karoline Dyhre Breivang i TV 3s sending.

Norge bommet på sin sjanse, før Sverige skåret med to sekunder igjen på klokken, og sørget for at det endte 30–30.

– Det er åpenbart med fasiten i hånd at det hadde vært lurt med en timeout. Overfor jentene tror jeg det også hadde vært lurt å få litt ro og beskjed om hva man skal gjøre, så det skulle man nok gjort, sier Oustorp.

ETTERPÅKLOK: Henny Reistad Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Og Reistad sier seg enig.

– I etterpåklokskapens ånd kunne det vært lurt for å få litt orden og litt ro for de spillerne som var banen, meg inkludert. Så vi kunne fått en scoring eller spilt ut tiden, et eller annet, sa hun til NRK etter kampen.

Landslagssjefen avviser heller ikke at han burde kastet inn timeout-kortet.

– Vi snakket om det er lite øyeblikk, men så kommer armen opp, så da føler vi at vi har en avtale. Så blir vi taklet flere ganger og tiden renner ut. Vi kunne kanskje gjort det, men nå ble det ikke gjort så det er ikke så mye å bruke tiden på nå, sier han.

– Det var litt hett i pappen i sluttminuttene, så jeg tenkte ikke så mye på det, men det er greit å være etterpåklok at man kanskje burde brukt den, sier Norges toppscorer Kristiansen til NRK.

Kunne sikret avansement

Dermed er Norge nå avhengig av seier i siste kamp for å passere Nederland som leder på bedre målforskjell. Sverige er etter kveldens kamp poenget bak, men har antatt lettere motstand i Romania i siste kamp i hovedrunden. Med seier der vil Sverige passere Norge.

Dermed kan Norge ende opp med å ikke ta seg videre til kvartfinalen i VM. Med seier lørdag hadde kvartfinalebilletten allerede vært sikret.

JUBEL: De svenske spillerne jublet etter at de sikret uavgjort i sluttsekundene. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Det ser ut som et lag har vunnet og et har tap, og det føles nok litt sånn og, men jeg synes dette er fortjent, sa NRK-kommentator Patrick Sten Rowlands på NRKs radiosending.

– Det skulle bare mangle synes jeg. Etter å ha hatt voldsomt med dommeravgjørelser mot seg gjennom hele kampen så får de jo litt til slutt og klarer uavgjort. Det synes jeg er rettferdig, sa Oustorp.

Hergeirsson kaller resultatet «fair».

– De får fortjent ett poeng, men vi føler vi taper ett. Ser vi kampen under ett er det ikke urettferdig at det blir poengdeling.