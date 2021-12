Før kampen var det mye snakk om mulig verdensrekord for de norske håndballkvinnene, men takket være en glimrende iransk keeper var ikke de norske kvinnene i nærheten av å slå rekorden på 48-målsseier.

Den iranske keeperen, Fatemeh Khalili Behfar, ble til slutt kåret til banens beste spiller.

– Det er en drøm å være tilstede i VM, og å få denne prisen er ubeskrivelig. Jeg er så lykkelig, fortalte keeperen til TV3 etter kampslutt.

– Dette er gøy, dette er vakkert. Hun er rørt til tårer, utbrøt NRKs kommentator Patrick Rowlands da det ble kjent at Irans keeper ble kåret til kampens beste spiller.

Kåringen ble tatt godt i mot av både iranske og norske spillere, og det var flere som lot seg røre.

– Det er et vakkert idrettsøyeblikk, og jeg syns det var vel fortjent. Alle våre spillere står med tårer i øynene. Man blir rørt langt inne i hjertet, sier Herrem til NRK etter kampslutt.

Også kaptein Stine Bredal Oftedal lot seg imponere.

– Det var kjempefint rett og slett. Måten hun og laget reagerte på var skikkelig fint. Det er kjempestort for dem å være her, og det setter ting i et annet perspektiv for oss og, sier Norges kaptein Stine Bredal Oftedal til NRK.

Keeperkollega Silje Solberg var også full av lovvord.

– Det er det vakreste jeg har sett på en håndballbane, hjertet mitt bare smeltet.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson mener dette beviser at Iran har noe i et VM å gjøre.

– Det er fantastisk at de får muligheten til å være her. De har kjempet hardt for å være her, og det er stort. Vi er stolte av å få være en del av dette, og av å se en slik idrettsglede på nært hold, sier Hergeirsson til NRK.

Vant med kalassifre

Det ble kanskje ikke noe rekord, men det ble til slutt seier med 32 mål for de norske kvinnene.

Iran startet godt, og med en redning fra keeper og et par flotte scoringer, så hadde de en overraskende bra åpning. Men så skrudde Norge på turboen, og da var det ingen vei tilbake.

Norge fosset på i den andre omgangen og luken ble bare større og større, før Iran kom med en imponerende sluttspurt og reddet 41-9.

Marit Røsberg Jacobsen ble Norges toppscorer med syv mål, Camilla Herrem fulgte hakk i hæl med seks scoringer.

En drøm i oppfyllelse

Men for Iran handler ikke VM-deltagelsen om å vinne og nå et sluttspill. Det er bare 13 år siden de iranske kvinnene begynte å konkurrere internasjonalt. Nå er de med i VM for å ta med seg erfaring hjem.

– Jeg vil lære mye, og ta denne erfaringen med meg hjem til Iran, og gi det videre til nye spillere. Jeg håper flere følger på. Det å delta her var ett av våre viktigste mål, sier målvakt Fatemeh Khalili Behfar til NRK.

Og akkurat Behfar gjorde seg bemerket i åpningskampen mot Romania, hvor hun gjorde 18 redninger, og endte med en redningsprosent på 32 ifølge den offisielle statistikken.

– Og så er det en ny redning fra min favorittspiller i håndballens verden, Fatemeh Khalili Behfar. Klasse, rett og slett, utbrøt NRKs kommentator Patrick Rowlands etter at målvakta hadde gjort ei av sine mange redninger når de rumenske spillerne kom seg gjennom alene med målvakten.

– Dette har vært en stor drøm for meg. Jeg er veldig, veldig glad for at jeg får være her, sier Behfar.

Stjernemøte

Møtet med Norge ble ekstra spesielt for noen av de iranske spillerne, som fikk spille kamp mot noen av sine store idoler.

– Stine Bredal Oftedal er min favorittspiller, jeg har fulgt henne lenge, og det er stort for meg å få spille mot denne verdensklassespilleren. Jeg vil spille på mitt beste mot min favorittspiller, sa Maryam Yousefi til NRK før kampen.

Irans deltakelse gleder den norske kapteinen.

– Det er veldig hyggelig å høre at de ser opp til oss. Jeg synes det er en god ting at en nasjon som Iran også får muligheten til å spille et verdensmesterskap. Det mangfoldet er noe jeg liker veldig godt, sier Stine Bredal Oftedal til NRK.