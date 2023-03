Norges lag gikk stort sett alene gjennom hele herrestafetten på totalt 40 kilometer. Ankermann Johannes Høsflot Klæbos sisteetappe ble en ren seiersmarsj.

– I dag var jeg ikke så sliten, så jeg kunne gå ut og kose meg, se på publikum og gi noen high fives her og der. Det var stas, sier Klæbo til NRK.

Klæbo går Norge inn til suverent gull Du trenger javascript for å se video.

– Det er stas å være en del av dette laget og i dag gjør alle jobben, sier Simen Hegstad Krüger til NRK etter gullet.

Finland tok sølvet foran Tyskland. Gullet betyr at Norge opprettholder sin suverene statistikk på herrestafett i VM:

De tolv siste vinnerne på stafett i VM Ekspandér faktaboks 2023: Norge 2021: Norge 2019: Norge 2017: Norge 2015: Norge 2013: Norge 2011: Norge 2009: Norge 2007: Norge 2005: Norge 2003: Norge 2001: Norge

Norge vant til slutt med 46 sekunder ned til Finland og 59 sekunder til Tyskland. For svenskene ble stafetten en gedigen fiasko, og det ble til slutt en skuffende sjetteplass på svenskene, hele ett minutt og 36 sekunder bak Norge.

– Det er nesten litt trist å se på hvordan Calle Halfvarsson sliter nå, sa NRK-kommentator Jann Post mot slutten av stafetten.

Viste fingeren

Dermed ble det en ny tøff dag for svenskene etter kvinnenes overraskende bronse på kvinnestafetten. I etterkant ble det satt i gang et krisemøte etter uenigheter mellom smøreteam og løpere.

Og det var igjen skuffede svensker som møtte pressen etter stafetten. Poromaa var såpass irritert for at han viste fingeren til SVT.

– Jeg synes det var litt drøyt at han stod og filmet meg. Det er alltid mange kamera på meg, og jeg blir lei av det, sier Poromaa til SVT.

Her viser Poromaa fingeren til SVT-fotografen Du trenger javascript for å se video.

I etterkant angret svensken.

– Det var nok ikke riktig vei å gå. Det var veldig dumt. Nå blir det nok enda flere kamera. Det var helt «korkat», sier Poromaa til Aftonbladet.

Før VM sa han til NRK at han skulle skjerpe sin egen oppførsel og stoppe energilekkasjene. Det lyktes han altså bare middels med.

– Bommet skikkelig

Poromaa så ut til å slite med å holde farten oppe på sin etappe. Men han vil ikke gi skiene skylden etter fiaskoen.

– Det var ikke noe galt med skiene i dag. Vi bommet skikkelig i dag og det er kjedelig. Jeg gjør det jeg kan i hvert fall og det holder dessverre ikke i dag. Det ble en kjip svensk dag. Det var synd, det var ikke gøy, sier Poromaa til NRK.

FIKK DET TØFT: William Poromaa og Sverige. Foto: BORUT ZIVULOVIC / Reuters

Calle Halfvarsson erkjenner at stemningen i det svenske langrennslaget har vært dårlig.

– Det var ikke bra i går. Det blir litt feil når løperne og teamet drar i hver sin retning. Det er ikke bra, sier han til NRK.

– Jeg har en veldig tøff dag der ute. Det føret passer ikke meg helt. Man får ikke mye gratis der ute. Skiene vet jeg ikke helt, jeg tror de er OK, men jeg klarer ikke å gå på dette føret, sier Halfvarsson.

– Det er trist for Sverige. Det blir et nytt oppvaskmøte i den svenske traileren etterpå, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

Smadret feltet

Hans Christer Holund var første mann ut for Norge, noe ekspertene stilte spørsmål om i forkant av stafetten.

– Jeg er veldig overrasket. Holund er jo litt samme typen som meg og har kanskje ikke den farten som er viktig på en første etappe for å posisjonere seg først i feltet og være med, sa NRK-ekspert Therese Johaug som fikk støtte av kollega Fredrik Aukland.

SVARTE KRITIKERNE: Hans Christer Holund. Foto: JOE KLAMAR / AFP

Holund svarte med å gå ut i hundre og styre feltet i front fra start. Han var faktisk så sterk at han fikk en luke på konkurrentene allerede etter to kilometer.

– Det er jo knockout på konkurrentene før vi er i gang med selve bakken, sa Aukland.

– Knock out på konkurrentene Du trenger javascript for å se video.

Holund smadret rett og slett feltet og hadde hele 18,6 sekunder ned til hovedfeltet etter 6 kilometer. Etter veksling med Pål Golberg hadde luken økt til 25,2 sekunder.

– Jeg er lettet for å være ferdig. Jeg hadde en dårlig natt i natt, sov dårlig og var spent før dagen i dag. Men formen er veldig bra, jeg har følt meg bra hele uken og hadde troen på å gjøre en god etappe. Jeg er ydmyk og stolt over å få lov til å gå for Norge, sier Holund.

– Se på det her

På den andre etappen satte Iivo Niskanen opp dampen og startet jakten på Golberg. Finnen slet med å spise inn sekunder på nordmannen, men parkerte Frankrike og Sverige og fikk en luke på over ett halvt minutt til hovedfeltet.

På de to siste etappene hadde Norge to verdensmestre på lager. Simen Hegstad Krüger fikk overlevert stafettpinnen med et forsprang på 24,1 sekunder ned til Finland. Til resten av feltet var det over ett minutt.

– Jeg er godt fornøyd med disponeringen. Det er tøft å gå, selv om det føles kontrollert ut, sier Pål Golberg om sin etappe.

FÅ PROBLEMER: Pål Golberg økte forspranget til hovedfeltet. Foto: Matthias Schrader / AP

Krüger fortsatte i samme spor som han har vist gjennom hele mesterskapet. Med høy fart og stilren teknikk hadde luken økt til 43 sekunder ned til Finland på andreplass etter 25 kilometer.

– Se på det her, han går altså så godt teknisk, sa Aukland.

– Ser ut som han er på langtur

For spenningen i løpet gikk egentlig på hvem som skulle stikke av med sølvet og bronsen. Iivo Niskanen ga Finland en god søknad til sølvet med en luke på over halvminuttet.

– Vi får se. Jeg har sagt mange ganger at vi tar medaljer etter mitt løp, så nå sier jeg ingenting, sa Niskanen.

Men ingen klarte å ta igjen forspranget til Finland og Niko Anttola som sikret sølvet, mens Sverige ble parkert de siste kilometerne av Frankrike og Tyskland. På spurten var Tyskland sterkest.

GULLJUBEL: Hans Christer Holund, Pål Golberg, Simen Hegstad Krüger og Johannes Høsflot Klæbo var overlegne på herrestafetten. Foto: Heiko Junge / NTB

Ankermann Johannes Høsflot Klæbo ble sendt ut av Krüger med et forsprang på over minuttet, og kunne egentlig spare krefter til femmila.

– Det ser ut som han er på langtur, men han holder avstanden ganske greit, sa Krüger om sin ankermann.

For Klæbo kunne spasere inn til sitt niende VM-gull. Dermed tangerte han legenden Bjørn Dæhlies antall. Nå blir det en kamp mellom Klæbo og Simen Hegstad Krüger om å bli den store VM-kongen. Begge står med tre gull før femmila på søndag.