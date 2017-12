Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Ole Einar Bjørndalen gjekk startetappen. Han sleit litt i vindkasta på første liggande, men slapp med to ekstraskot.

På ståande slo han til med fullt hus og veksla i teten, saman med belgiske Michael Rösch.

– Eg stod støtt på ståande, men det var sterk vind då eg kom inn. Eg venta litt til ein annan løpar stilte seg opp ved sida av meg, så hans rygg tok vekk litt av vinden. Då gjekk det bra, sa Bjørndalen til NRK.

For Bjørndalen var det ein god framgang etter ein litt trøblete sesongstart.

– Eg feilvurderte litt på dei første skota, trudde ikkje vinden var så hard. Eg måtte halde ekstremt sterkt, då trefte eg, seier han. – Men eg er glad eg trefte på ekstraskota.

Strekk med fordel

Laurdag hadde han eit lite uhell, men det var han slett ikkje misnøgd med.

– Eg fekk strekk i beinet då eg tryna på trening i går. Det var faktisk positivt fordi eg måtte justere teknikken, sa han.

Henrik L'Abee-Lund følgde opp med fem strake treff på liggande. På ståande trefte han fire med fleire kanttreff. – Han hadde litt flaks der, seier Ola Lunde.

– Det var brutalt. Eg er nøgd med skytinga, men var litt heldig, seier Lund.

Lund måtte bruke alle tre ekstraskota på den siste blinken, men slapp strafferunde. Han veksla 32 sekund framfor Belgia.

God norsk skyting i vinden

Erlend Bjøntegaard måtte bruke lang tid og to ekstraskot på liggande. På ståande smelte han ned fire raske før han bomma på den siste. Men han slapp med eitt ekstraskot. Ved veksling sende han Lars Helge Birkeland ut nesten minuttet før tyske Simon Schempp.

– For meg var det vikig å halde på forspranget, sa Bjøntegaard. – Og det er godt å sjå at skytinga fungerer for heile laget, la han til. Med berre ni ekstraskot var Norge suveren på standplass. Tyskland slapp også strafferundar, men brukte 17 ekstraskot.

Det blei avgjort på liggande. Birkeland knalla ned fem raske, medan Schempp måtte bruke ekstraskot. Då var avstanden auka til eitt og eit halvt minutt.

– Det var ein merkele oppleving. Det er uvant å gå åleine i teten, seier Birkeland.

Birkeland bomma ein gong på siste ståande, men det gjorde ingenting. Norge var 1.55 framfor Tyskland i mål. Frankrike og Sverige følgde deretter.

Russland var frykta, men dei rota det til fullstendig. På andfre etappe måtte Matvej Elisejev ha hjelp med geværet etter ladekluss. Russland blei nummer 8, 3.35 bak Norge og med tre strafferundar og 13 ekstraskot.