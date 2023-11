Anført av Camilla Herrem, kun noen lange steinkast fra hjemstedet Sola, fikk de norske håndballjentene en strålende VM-åpning i Stavanger.

Herrem scoret syv av målene da Norge vant 43–11.

– Det ble en fin VM-åpning for vår del. Vi fikk mange enkle mål, fikk løpt litt og alle fikk prøvd seg, så det var bra, sier Herrem til NRK.

TOPPSCORER: Camilla Herrem scoret syv av Norges mål i VM-åpningen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Fryktløst Grønland

På forhånd ble det snakket en del om at Norge kunne sette nye målrekorder, men 48-11-seieren over Uruguay i 2001 og 47–10 mot Australia i 2005 blir stående som de største norske seierne i VM.

Tidenes største seier er det for øvrig Ungarn som står med, fra sin 57-9-triumf mot Australia i 2005.

Grønland startet med ballen, og fikk med det muligheten til å ta ledelsen mot de regjerende mesterne. Den sjansen tok de ikke vare på, og i motsatt ende fikk Henny Reistad æren av å sette inn Norges første mål i dette verdensmesterskapet.

Grønland svarte med å gå fryktløse i angrep, og Andrea Heilmann klinket inn utligningen til enorm jubel hos de grønlandske spillerne.

– Det er fantastisk å se. Det er som om de har vunnet hele mesterskapet, sa NRK-ekspert Amanda Kurtovic om idrettsgleden til Grønland-leiren.

Også landslagstrener Thorir Hergeirsson lot seg imponere av idrettsgleden Grønland viste. Han tok seg god tid til å rose motstanderen da han snakket med NRK etter kampen.

– Jeg tar med meg grønlandske, stolte supportere som støttet laget sitt og jublet for hvert mål. Og som er veldig stolte over at håndballjentene fra Grønland som har kvalifisert seg til et VM. Det er et lite perspektiv for de nasjonene som alltid er der og folk blir litt bortskjemte og føler at å vinne er det eneste som gjelder. Det er godt å se at det fortsatt er sånn at det å delta også er stort, sier Hergeirsson.

Mer enn 300 grønlandske supportere hadde tatt turen til tribunen i Stavanger, og de skulle få mer å juble for.

Etter at amatørene klarte nok en utligning til 2-2, var det god stemning hos de grønlandske kommentatorene.

– De klemmer hverandre i kommentatorboksen foran her. De er rett og slett i ekstase. Det er en drømmeåpning, sa NRK-kommentator Patrick Sten Rowlands.

JUBLET: Braktapet affiserte ikke Grønland-spillerne. Etter kampen feiret de VM-åpningen sammen med de tilreisende supporterne. Foto: NTB

Det skulle imidlertid bli siste gang øyboerne kunne juble for utligning, men de holdt likevel godt følge en stund til.

Etter åtte minutter ledet Norge 5–4.

– Jeg tror ikke Norge har undervurdert dem i det hele tatt, men det virker litt nølende, litt halvhjertede satsinger, og man er ikke helt med i forsvar. Det er i hvert fall ikke det beste vi har sett fra Norge, sa Kurtovic da.

– Vi visste at vi på et eller annet tidspunkt kom til å riste dem av oss, sier Norge-spiller Stine Skogrand, som scoret seks mål i kampen, om åpningsminuttene.

Grønland fortsatte å ligge noen få mål bak frem til 8-6, men så løftet Norge seg noen hakk.

Etter 12 minutter uten baklengs for Silje Solberg-Østhassel, som lørdag spilte sin første kamp etter at hun ble mor i august, gikk økte Norge ledelsen til 16–6.

Ett av målene sto til og med keeper Solberg-Østhassel for.

Til pause sto det 19–7 til Thorir Hergeirssons kvinner.

– De fikk en heidundrende start. Jeg tror ikke de hadde forventet det i det hele tatt. De så nesten sjokkert ut selv, sa Kurtovic.

EKSPERT: Amanda Kurtovic, her avbildet i forbindelse med EM i Sverige i 2016. Foto: NTB

Debutant scoret fem

NRK-eksperten, som tidligere har vunnet OL-, VM- og EM-gull med Norge, pekte på Grønlands valg om å gå bort fra syv mot seks i angrep som et dårlig grep for å komme til sjanser.

– Så fort de gikk bort fra det kom de ikke til noen sjanser. Da hadde de rett og slett ikke sjans mot et sterkt norsk forsvar, sa Kurtovic.

Norges assistenttrener Mats Olsson synes ikke det var så halvgærent med syv baklengs i løpet av den første omgangen.

– Det er ikke noe dårlig lag på noe som helst vis. De kan spille håndball og har sine bevegelser. De fikk holde på litt lenge med ballen i starten, sa Olsson til NRK i pausen.

Etter pause gikk Grønland tilbake til å angripe i syv mot seks, og fikk med det noen scoringer. Men med keeper ute av mål, kom målene raskt i retur.

Olivia Lykke Nygaard tok over for Solberg-Østhassel i det norske målet, og fikk kastet inn to scoringer i sin VM-debut.

– Det var åpent mål, så da var det bare å kaste, sier Nygaard til NRK.

GOD DEBUT: Maja Furu Sæteren scoret fem mål for Norge. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

VM-debut ble det også for Maja Furu Sæteren, og hun satte også sitt preg på den andre omgangen med fem scoringer.

Norges neste kamp er fredag klokken 20.30. Da møter de Østerrike. Kampen sendes på TV 3 og kan også følges på NRK Radio.