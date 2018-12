Norge knust og rundspilt av Romania – full krise før mellomspillet

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Landslagstrener Thorir Hergeirsson ville først gi Romania skryt for hvordan de spilte, men la ikke skjul på at han var skuffet.

– Vi glipper i forsvarsspillet og så får vi det travelt fremover (i angrep). Så slutter vi litt å tro på det. Men vi gjør et ærlig forsøk i andreomgang og det ser jo lovende ut på 18-14... Vi har litt å jobbe med, konstaterer han overfor TV 3 etter kampen.

– Ikke i nærheten

NRK-ekspert Kenneth Gabrielsen kalte kampen et mareritt og mente de norske jentene «rett og slett ble spist opp». De norske spillerne var naturlig nok også skuffet.

– Vi er ikke i nærheten engang. Vi er langt unna. Utrolig skuffende, sier Heidi Løke til NRK.

– Vi henger ikke sammen i forsvar. Vi vet hva de kommer med, men jeg vet ikke. Vi er rett og slett ikke gode nok. Jeg kan ikke huske å ha vært med på dette før. Men vi får ikke gjort noe med det nå, sier hun videre.

Tøft mellomspill

TRYKKET STEMNING: Den norske trenerbenken var alt annet enn fornøyd underveis i kampen mot Romania. Foran sitter Thorir Hergeirsson, med assistent Mia Hermansson Högdahl like bak. Til høyre sitter målvakttrener Mats Olsson. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Med to tap og én seier ble det kun en tredjeplass på Norge i gruppespillet. Dermed går landslagstrener Thorir Hergeirsson og laget inn i mellomspillet uten poeng.

Det betyr at man er avhengig av hjelp fra andre for å gå til en semifinale. I mellomspillet møter de norske jentene gode lag i Ungarn, Spania og Nederland.

– Jeg vet at mentaliteten i laget er stor. Vi skal sove litt på det i natt, men jeg tror at alle kommer til å ha et lite håp i hodet i morgen, sier Veronica Kristiansen til NRK.

Jevnt i et kvarter

Det åpnet i hvert fall greit i hallen Brest. Lagene fulgte hverandre innledningsvis. Kari Brattset scoret tre, Linn Jørum Sulland scoret to, mens Malin Larsen Aune, Veronica Kristiansen og Sanna Solberg sørget for at det stod 8-8 etter et snaut kvarter.

Så scoret Romania tre på rappen og landslagssjef Thorir Hergeirsson så seg nødt til å ta time out.

Tøft til pause

Men det ble ikke bedre. Den neste timinuttersperioden slet de norske jentene. På det verste ledet rumenerne med syv mål - og til pause var stillingen 12-18 til de blågule.

Norges assistenttrener Mia Hermansson Högdahl var klokkeklar i et pauseintervju med TV 3. Forsvarsspillet var problemet og til den andre omgangen skulle de norske jentene «kneppe igjen bakover».

Ingen bedring

TRØST: Keeper Katrine Lunde sammen med kaptein Stine Bredal Oftedal etter kampen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Men den umiddelbare responsen var ikke veldig god. Situasjonen var faktisk ikke endret til det bedre, men det verre med bare tjue minutter igjen. Da ledet Romania 21-14 og Hergeirsson tok time out.

Det ble ikke bedre da heller. De norske jentene bommet og bommet. I andre enden fortsatte rumenerne å score. Norge var aldri i nærheten av å slå tilbake. Rumenerne kontrollerte til slutt inn en trygg 31-23-seier.